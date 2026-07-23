El jugador del Atlético de Madrid que define su futuro lejos del Metropolitano

El futuro de Thiago Almada en el Atlético de Madrid parece estar definido y todo indica que continuará su carrera en el fútbol brasileño. Después de varias semanas de negociaciones, el Flamengo avanzó y quedó a un paso de concretar la incorporación del volante argentino hasta 2030, que también figuraba entre las principales prioridades de River Plate para este mercado de pases.

Según trascendió, el conjunto carioca ya alcanzó un entendimiento con el futbolista en los términos de su contrato y solo restan detalles para cerrar definitivamente la operación con la dirigencia colchonera, dueña de su ficha.

🚨🇧🇷🇦🇷 BREAKING: Flamengo's proposed project was well received by Thiago Almada and the club is now progressing negotiations with Atlético Madrid for the final agreement.



The expected fee will be over €20m, but below €28m.@geglobo pic.twitter.com/Rfa6HM9stA — Atletico Universe (@atletiuniverse) July 22, 2026

Una oferta que dejó sin respuestas a River

Desde Argentina, River había realizado una importante propuesta cercana a los 20 millones de dólares por el 50% de sus derechos económicos. Sin embargo, el Flamengo elevó considerablemente la apuesta y presentó una oferta que oscila entre los 30 millones de dólares por la totalidad del pase.

La diferencia económica terminó siendo determinante para convencer al Atlético, que buscaba recuperar la inversión realizada hace apenas un año, cuando adquirió parte de la ficha del mediocampista tras su destacado paso por el Olympique de Lyon.

Aunque desde el club brasileño reconocieron públicamente el interés por Almada, también aclararon que la negociación todavía no estaba completamente cerrada; aún así, el acuerdo estaría muy encaminado y podría oficializarse en breve.

El Atlético prepara nuevos movimientos

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Marc Atkins/GettyImages

Luego de una temporada en la que Almada no logró consolidarse dentro del equipo de Diego Simeone, la dirigencia rojiblanca consideró que una transferencia era la mejor alternativa para evitar una mayor pérdida de valor en el mercado.

Con la plata que ingresará por la venta, el Atlético buscará reforzar nuevamente su plantel de cara a una campaña 2026/27 en la que pretende competir por todos los títulos. La dirigencia aún analiza nuevas incorporaciones en defensa y ataque, mientras también espera concretar otras salidas durante las próximas semanas.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES