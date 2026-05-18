El jugador del FC Barcelona que quiere llevarse Mourinho al Real Madrid

La llegada de Mourinho al Real Madrid es un hecho y el portugués ya empezó con los pedidos a la directiva para reforzar la plantilla de cara a la temporada 2026/27, donde afrontará por lo menos cuatro objetivos muy claros: la UEFA Champions League, LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

The Special One ha confiado en viejos conocidos más de una vez, y si este fichaje se concreta podría ser un golpe de efecto brutal para la próxima temporada: el portugués está interesado en Marcus Rashford, futbolista del FC Barcelona y ex dirigido en su paso por el Manchester United.

Actualmente, el inglés está cedido desde los Diablos Rojos y el FCB enfrenta la disyuntiva de solicitar otro préstamo o ejecutar la opción de compra valuada en 30 millones de euros, algo que les generaría un problema financiero a futuro. Cabe recordar que el club catalán deberá salir con fuerza al mercado en búsqueda de un centro delantero goleador para reemplazar a Robert Lewandowski.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En este marco, el Real Madrid podría aprovechar para meterse y tratar de arrebatarle el jugador al Culé, aunque a decir verdad parece difícil por la gratitud del inglés para con el conjunto catalán. En las últimas semanas, habló sobre su futuro y dijo: "Disfruto mucho aquí y, para cualquier amante del fútbol, el Barcelona es uno de los clubes más importantes de la historia. Es un honor. No soy mago, pero si lo fuera, me quedaría. Ya veremos. Vine aquí para ganar. Quiero ganar todo lo que pueda. Esto es un título más que añadir a la lista. Es un equipo maravilloso, van a ganar mucho en el futuro; formar parte de eso sería algo especial".

En la última temporada de LaLiga, jugó 31 de los 37 partidos posibles y aportó 8 goles y 9 asistencias, mientras que en la UEFA Champions League marcó cinco veces en once encuentros, asistiendo en cuatro ocasiones.

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