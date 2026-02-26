El jugador estelar de la Liga MX que tiene un pie fuera del Mundial 2026

El panorama de Diego Laínez con la selección mexicana luce cada vez más complejo. A pesar de atravesar uno de los momentos más estables de su carrera, el atacante estaría cerca de quedarse fuera de la próxima Copa del Mundo por una determinación estrictamente deportiva.

La decisión pasaría directamente por Javier Aguirre. De acuerdo con versiones cercanas al entorno del tricolor, el seleccionador no termina de convencerse del perfil futbolístico de Laínez dentro del esquema actual, priorizando otras características para los extremos y mediapuntas del equipo.

🇲🇽🚨 ¡LA PRIMERA BAJA! 🏆



De acuerdo con @gibranaraige, Diego Lainez habría perdido ante Bolivia su oportunidad de ir al Mundial



Esto coincide después de no aparecer en la convocatoria para el partido ante Islandia 🇮🇸



❌De confirmarse, sería la segunda vez que el “Factor” se… pic.twitter.com/aFlKY9DE7b — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) February 26, 2026

El amistoso ante Bolivia representó una oportunidad importante para el jugador. Aguirre le otorgó la titularidad con la intención de evaluarlo en un contexto competitivo, pero el desempeño del atacante fue discreto y no logró marcar diferencia ni consolidar argumentos sólidos a su favor.

Esa actuación habría pesado más de lo previsto en la valoración final. Aunque no fue el único señalado en aquel compromiso, la sensación interna es que Laínez no capitalizó el respaldo del cuerpo técnico en un momento donde cada oportunidad cuenta rumbo al Mundial.

La ausencia posterior en la convocatoria para el partido ante Islandia alimentó las versiones sobre una posible exclusión definitiva. El mensaje implícito fue interpretado como una señal clara del rumbo que está tomando el proyecto deportivo bajo la dirección de Aguirre.

Tigres UANL v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Según informó Gibran Araige, periodista de TUDN, la baja de Laínez prácticamente estaría firmada. De confirmarse, sería la segunda ocasión en la que el llamado “Factor” se quedaría fuera de una Copa del Mundo, un golpe significativo para su trayectoria internacional.

Paradójicamente, el futbolista atraviesa una etapa positiva a nivel de club. Su regularidad y confianza han ido en ascenso, mostrando mayor madurez en la toma de decisiones y continuidad en el terreno de juego, aspectos que durante años fueron materia pendiente.

Sin embargo, el mejor momento individual no siempre garantiza un lugar en la selección. El criterio del seleccionador apunta a un equilibrio táctico específico y, por ahora, Laínez no encaja con firmeza en ese diseño. El tiempo aún corre, pero el margen es cada vez más estrecho.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN DE MÉXICO