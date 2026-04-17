El jugador extranjero que tiene las horas contadas dentro del América

Sólo si el equipo gana la Liga MX, América no tiene forma de salvar el semestre. El golpe dentro de la CONCACAF ha sido muy duro para el club. Desde inicios de temporada se informó a la plantilla que la prioridad era ganar esta competición incluso si significaba dejar de lado el torneo local.

La meta no se ha conseguido y es por ello que el área deportiva así como la presidencia del club alistan una limpia de plantel de cara al verano. Varios nombres caminan sobre la cuerda floja. Sin embargo, hay uno que parece incluso ya sea ha caído de la misma, un fichaje totalmente decepcionante.

¡EL PRIMERO EN LA FILA! 🦅



América tiene una enorme lista de jugadores quienes dejarán el club y uno de ellos es la 'Pantera' Zuñiga.



🎥 @betobernard / @elCesarCuervo / @Rene_Tovar pic.twitter.com/lrs3kPIVTZ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 17, 2026

Reporta Récord que José Zúñiga no tiene forma de seguir dentro del equipo. El delantero fue firmado como un vigente campeón de goleo de la Liga MX. Su rendimiento no está a la altura de lo esperado. De hecho, la directiva buscó darle salida en el invierno, sin embargo, no hubo condiciones para el adiós.

En un par de meses, los del nido de Coapa de nueva cuenta pondrán sobre el colombiano la etiqueta de traspasos. Esta vez la dirección deportiva no será tan concesiva con el ex de Tijuana, pues no ha sido una solución a la carencia de gol ni siquiera teniendo minutos de más luego del cúmulo de lesiones en la plantilla.

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sin embargo, no se espera que el colombiano sea tan accesible con su baja. Fuer firmado hace no más de un año y el goce salarial que tiene dentro del América no lo va a encontrar en ninguna otra parte.

Es posible que este termine por ser uno de esos movimientos que si América busca concretar, el club deberá aceptar perder dinero con el fin de liberar al jugador y por ende, también una plaza de extranjero.

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