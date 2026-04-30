El jugador no regresará con América luego de la Copa del Mundial

Uno de los reflejos del mal momento que se vive a nivel interno del América es su falta de jugadores en selección mexicana. Siendo claros, el cuadro de la capital del país ha colado en el primer corte del Tri sólo un jugador casi que con boleto a la Copa del Mundo, se trata de Israel Reyes.

Desde la llegada de André Jardine, el mexicano se ha convertido en una pieza clave para en el once del cuadro del nido de Coapa. Para más de uno, el mejor en zona baja de toda la plantilla. Dicho crecimiento no sólo le llevará a su primer Mundial en las siguientes semanas, sino que además, le podría colocar en el mercado de Europa.

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Israel Reyes estaría en la mira del futbol europeo. Equipos como AS Roma y clubes de Países Bajos seguirían de cerca al defensa del América, quien podría dar el salto tras el Mundial de 2026 🌍⚽🔥https://t.co/5U831ND7nw pic.twitter.com/iBFPZRes36 — MedioTiempo (@mediotiempo) April 30, 2026

De acuerdo con fuentes cercanas al América, el futuro de Reyes no sólo está fuera del América, sino que en general está fuera de la Liga MX. El jugador tiene mucho mercado en Europa, siendo la Serie A y más en específico la Roma, las grandes opciones para que el mexicano siga su carrera luego del Mundial.

Es un hecho que el defensor jugará la Copa del Mundo. Además, se espera que lo haga en medio de un titular. No necesariamente como zaguero central, sino como lateral derecho, una de las tantas posiciones que puede ejecutar cortesía de su versatilidad.

America v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Israel lleva años recibiendo sondeos de mercados en Europa. El interés llegó a su punto más alto luego del rendimiento del mexicano en los duelos de la pasada fecha FIFA donde México se midió con Portugal y Bélgica.

En pocas palabras, Israel tiene muy adelantada la carrera partir al mejor fútbol que existe en el planeta. El siguiente Mundial será sólo su examen final para confirmar que está listo para dicho reto deportivo. El salto de calidad está en manos de Reyes.