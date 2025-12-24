La etapa de Mateusz Bogusz en Cruz Azul apunta a su desenlace. El mediocampista polaco se encuentra más fuera que dentro del proyecto deportivo, en un escenario marcado por decisiones estratégicas del club y necesidades administrativas de cara al próximo torneo, donde la directiva debe liberar una plaza de extranjero.

En La Noria existe claridad sobre el contexto. La inminente llegada de Miguel Borja obliga a Cruz Azul a generar espacio en su registro de no formados en México, y Bogusz aparece como el principal candidato para salir. Su permanencia dejó de ser prioritaria en la planeación deportiva actual.

Desde el cuerpo técnico, la postura también es contundente. Nicolás Larcamón no termina de encontrar en Bogusz el perfil ideal para su idea futbolística. Si bien reconoce sus condiciones técnicas, considera que no encaja del todo en la estructura ni en los roles que pretende consolidar en el mediocampo.

El rendimiento del polaco tampoco logró modificar esa percepción. Su paso por Cruz Azul ha sido irregular, sin la continuidad ni el impacto esperado. La falta de protagonismo terminó por colocarlo en una posición secundaria dentro del plantel, situación que hoy abre la puerta a una salida consensuada.

Del lado del jugador, la disposición es total. Bogusz también desea marcharse en busca de minutos como titular, consciente de que el tiempo juega en su contra. Con la Copa del Mundo en el horizonte, entiende que necesita regularidad competitiva para mantenerse visible en el radar internacional.

Fuentes cercanas a la negociación aseguran que la relación entre ambas partes es cordial. No hay conflicto ni ruptura, sino una lectura compartida del momento. Cruz Azul busca una solución ordenada, mientras el futbolista prioriza un proyecto donde pueda recuperar ritmo y confianza.

La directiva celeste ya trabaja en la gestión de su salida, explorando opciones tanto dentro como fuera del fútbol mexicano. El objetivo es cerrar la operación sin fricciones, liberar la plaza de extranjero y, al mismo tiempo, facilitarle a Bogusz un destino acorde a sus aspiraciones deportivas.