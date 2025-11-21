El jugador que de nueva cuenta cerrará sus puertas al América

El Club América ha reactivado su interés por César Montes, uno de los defensores mexicanos más cotizados del momento. El zaguero del Lokomotiv de Moscú es considerado por la directiva azulcrema como el reemplazo ideal ante la posible salida de Igor Lichnovsky en el próximo mercado de invierno.

Montes es, para América, el perfil perfecto: liderazgo, juego aéreo, presencia física y experiencia internacional. Sin embargo, el club se encuentra nuevamente con el mismo obstáculo del verano pasado: el jugador no está abierto a regresar a México en este momento.

Aunque no vive su etapa más cómoda en Rusia, especialmente por diferencias culturales y estilo de vida, Montes mantiene una postura firme. Pese a esas incomodidades, el defensa prefiere mantenerse en Europa, convencido de que ese es el camino adecuado para consolidar su carrera.

El central entiende que competir en el fútbol europeo le garantiza continuidad y prestigio de cara a la Copa del Mundo 2026. Dentro de su planificación personal, mantenerse en dicho entorno le asegura llegar como titular indiscutible con la selección mexicana, algo prioritario para él.

Fuentes cercanas al futbolista confirman que Montes ve la Liga MX como un escenario posible, pero solo después del Mundial. El defensa sabe que su valor como jugador podría subir tras la Copa del Mundo, lo que abriría la puerta a un retorno mucho más favorable para él.

Para América, esto significa volver a la mesa de análisis. La directiva deberá considerar otras alternativas para reforzar su defensa central, especialmente si se confirma la salida de Lichnovsky, cuyo futuro también se mantiene en duda.

El proyecto azulcrema buscaba sumar experiencia y solvencia con Montes, pero su negativa obliga al club a explorar perfiles similares en México y en el extranjero. A pesar del interés, la operación luce prácticamente imposible para este invierno.

