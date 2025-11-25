El jugador que el América buscará cortar en el mercado de invierno

El Club América ha iniciado formalmente el proceso para poner fin a su vínculo con Javairo Dilrosun. El atacante neerlandés permanece exiliado del plantel desde hace meses y no ha sido tomado en cuenta por el técnico André Jardine desde el verano pasado.

Dilrosun no tuvo participación en la última temporada regular, ni fue considerado en ningún plan deportivo. Aunque la directiva intentó colocarlo en otro club, no logró encontrarle acomodo, lo que complicó aún más su situación contractual dentro de la institución azulcrema.

¿LIBERAN ESPACIO? 🧐



América no solo abriría cupo de no formado en México, sino que podría reducir su masa salarial de forma significativa.



😩 La directiva ya busca desesperadamente la salida de Javairo Dilrosun, quien fue una apuesta fallida y tuvo una devaluación más que… pic.twitter.com/SrRWxXyv4m — Futbol Total (@futboltotal) November 25, 2025

El extremo, a pesar de no tener registro ni estar inscrito en el torneo, continúa cobrando un salario íntegro. Este escenario genera un gasto significativo para el club, que no obtiene rendimiento alguno del jugador y busca frenar ese impacto financiero lo antes posible.

La intención del América es terminar totalmente la relación con el ex futbolista del Feyenoord. La directiva estudia opciones para rescindir el contrato o facilitar una salida definitiva en el próximo mercado, incluso si no logra obtener ingresos por una venta.

America v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El objetivo principal de la directiva no es recuperar inversión, sino evitar seguir costeando su salario anual. Dilrosun percibe alrededor de un millón y medio de dólares por año, cifra considerable para un futbolista que no forma parte del proyecto deportivo.

La rescisión aparece como una alternativa viable, siempre que ambas partes puedan llegar a un acuerdo económico razonable. El club quiere liberarse del compromiso, mientras que el jugador buscaría condiciones favorables para continuar su carrera en otro destino.

América también analiza la posibilidad de reactivar negociaciones con equipos interesados, especialmente en ligas donde aún podría encontrar mercado. Sin embargo, su falta de actividad reciente complica el panorama y reduce potenciales opciones de transferencia.

El caso Dilrosun se ha convertido en un ejemplo de cómo un fichaje puede desalinearse del proyecto deportivo. Jardine dejó claro desde el inicio que no entraba en sus planes, y la directiva ahora busca resolver el problema antes del inicio del próximo semestre.