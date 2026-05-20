El jugador que gusta en América como posible reemplazo de Brian Rodríguez

Dentro del América no se descarta que el cuadro de la capital del país realice una limpia de plantel profunda este verano. Hay más de un jugador que ya no es más del gusto de la directiva o del mismo cuerpo técnico de André Jardine. La mayoría de ellos ya saben que deberían buscar un nuevo hogar para el futuro inmediato.

De la misma forma existen otros casos de hombres que son vistos como buenas oportunidades de negocio. Es decir, piezas que tienen valía deportiva, pero que, podrían ser mejor aprovechados para obtener recursos. Uno de esos casos es el de Brian Rodríguez, cuya salida es tan viable que ya hay un posible reemplazo en mesa.

¡América buscará un fichaje estelar para el siguiente torneo! ⚽💥💣



De acuerdo a Diego Sandoval de W Deportes, la directiva azulcrema ha contactado al entorno de Oussama Idrissi. El marroquí llegaría si se concreta la salida de Brian Rodríguez 💸🦅



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América reactiva su interés por Oussama Idrissi. El de Marruecos viene de firmar un buen semestre con el Pachuca. El extremo ha sido clave para que el equipo haya llegado hasta las semifinales de la Liga MX. Para la mala fortuna de los del estado de Hidalgo, se quedaron en dicha ronda eliminados por Pumas de la UNAM.

El ex Sevilla gusta y mucho dentro del América. Este interés no es de ahora, el mismo parte de varios años atrás. En algún momento, cuando el extremo dominaba la Liga MX, los de la capital del país abrieron la puerta a superar los 10 millones de dólares por su compra. Al final, el traspaso no se concretó.

Pumas UNAM v Pachuca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

De nueva cuenta el interés por el jugador es fuerte, sin embargo, el mismo está ligado cien por ciento a lo que pase en el futuro inmediato con Rodríguez. La marcha de Brian es más factible de lo pensando, ahora mismo su relación con André Jardine no es buena.

Oussama por su parte abre la puerta a un cambio de aires. El jugador entiende que tal vez su tiempo en Pachuca se ha extendido más de lo esperado.