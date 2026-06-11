El jugador que ha pedido Matías Almeyda como fichaje clave para su gestión con Monterrey

Luego de un paso con altibajos por Europa, Matías Almeyda ha regresado a la Liga MX donde vivirá su segunda etapa en México. En esta ocasión, el ex de Chivas tomará el mandó del Monterrey, un club que vive en medio de la urgencia luego de firmar su peor semestre en las últimas dos décadas.

Siendo el caso, el club ya trabaja en el armado de la plantilla para el próximo semestre y todo apunta a que el primer gran movimiento del mercado veraniego tiene nombre y apellido. La directiva albiazul avanzará por el fichaje de Orbelín Pineda, una petición directa de Matías Almeyda, quien considera al mexicano una pieza ideal para potencar su proyecto.

#ElAsador | ✍En Rayados ya tienen en la lista a un candidato que sugirió el flamante entrenador albiazul Matías Almeyda: el seleccionado y mundialista mexicano Orbelín Pineda.

✍El técnico argentino conoce perfectamente al mexicano desde su etapa en AEK Atenas, donde fue un… pic.twitter.com/izMzolAXY4 — MedioTiempo (@mediotiempo) June 10, 2026

La llegada del técnico ha comenzado a marcar el rumbo deportivo de Rayados. Desde sus primeras charlas con la dirigencia dejó claro que desea incorporar jugadores de plena confianza, capaces de adaptarse al segundo a su modelo de juego. Dentro de esa lista de aparece Orbelín como una prioridad.

El mexicano sabe a la perfección lo que es trabajar con Matías. Su relación inició en el tiempo de Chivas, etapa en la que lo ganaron todo. Años después, fue el mismo Almeyda quien llevó al mediapunta a las filas del AEK, club donde ganaron un título de liga.

Brighton & Hove Albion v AEK Athens FC: Group B - UEFA Europa League 2023/24 | Alex Pantling/GettyImages

Ahora, Rayados busca aprovechar esa relación para concretar un movimiento complejo. El principal obstáculo es económico, ya que la cláusula de salida del futbolista con el conjunto ateniense ronda los 10 millones de dólares. Se trata de una cifra considerable, incluso para una de las carteras más blindadas de México.

El movimiento está sobre la mesa y es posible que inicie la gestión en los siguientes días. Ahora mismo el jugador está concentrado en selección mexicana, sin embargo, en Rayados hay prisa por cerrar los fichajes.