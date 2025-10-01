El jugador que puede ser un problema interno para Chivas en el mercado de invierno

En tiempos recientes, Chivas no ha tenido la mejor toma de decisiones a la hora de firmar fichajes. El cuadro de Verde Valle, debido a las limitaciones de dinero que suelen tener, han apostado por mercados alternos para sumar piezas. Uno de ellos ha sido el de la MLS, del cual han arribado más dolores de cabeza que soluciones.

Uno de ellos fue Daniel Ríos, quien en su momento llegó al rebaño con buenas cifras del fútbol de Estados Unidos. Lo anterior no significa que el delantero fuese una figura en dicha liga, sin embargo, cubría las necesidades del Guadalajara. Ahora, el atacante una vez más apunta a ser un problema por resolver.

¿QUÉ HARÁN? 🧐



Chivas debe resolver un tema en su delantera, Daniel Ríos aún pertenece al Rebaño.



🛬 El delantero está cedido en Vancouver Whitecaps, este préstamo se termina en diciembre del 2025, por lo que posteriormente que acabe la temporada de la MLS, tendrá que reportar… pic.twitter.com/STsBR8j6Re — Futbol Total (@futboltotal) October 1, 2025

Ríos está como cedido en el Vancouver Whitecaps. Su aporte en el cuadro canadiense es de sólo 3 goles y 2 asistencias en el lapso de 26 partidos. Dicho registros muy a la baja han llevado al cuadro de la MLS a decidir no negociar la compra del delantero, quien deberá retornar con el cuadro de la Liga MX al final de su préstamo.

Pumas UNAM v Chivas - Torneo Clausura 2023 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Ríos tiene contrato con el rebaño hasta el verano de 2026. Siendo el caso el club deberá tomar decisiones con su futuro inmediato. Un escenario dicta que Daniel podría quedarse seis meses en el club y llenar las bajas de Javier Hernández y Alan Pulido quienes apunta a una salida en calidad de agentes libres.

El segundo camino dicta que Chivas podría cortar el contrato del delantero de forma unilateral. Claro está que dicha solución implicaría un gasto para los de Verde Valle en el pago de la compensación para el atacante.

Siendo el caso, las decisiones finales no se darán sino hasta que el torneo para Chivas llegue a su fin. El área deportiva consultará con Gabriel Milito qué desea hacer con el '9'.