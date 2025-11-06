El jugador que regresa a la mesa del América como seria opción de mercado

Si bien el presente torneo sigue su curso natural, la mayoría de los equipos de la Liga MX ya trazan el camino a seguir de cara al mercado de invierno. Para nadie es un secreto que el próximo torneo será más corto en cuanto a la prolongación del calendario, por lo que, los clubes quieren tener formadas sus plantillas lo antes posible.

Uno de los equipos que ya comienzan a valorar nombres en el mercado es el América de André Jardine. Los del nido de Coapa entienden que el nivel deportivo del plantel ha decaído por lo que requieren de renovación, siendo el caso, ya tienen en lista a un deseo no firmado en el verano.

¡CERCA DEL NIDO! 🚨🦅



🗞️ América ya tiene prácticamente amarrado su primer refuerzo que será Agustín Palavecino.



La idea de la llegada de Palavecino es volver a tener un medio centro que eleve el nivel de la plantilla y haga lucir de nueva cuenta a Álvaro Fidalgo. 📈



➡️… pic.twitter.com/VsR1BOsXMT — MedioTiempo (@mediotiempo) November 5, 2025

América reactiva sus trabajos por el posible fichaje de Agustín Palavecino. El argentino del Necaxa ha firmado un torneo enorme pese al pésimo nivel colectivo del equipo. Siendo el caso, el área deportiva de los de la capital del país consideran que el jugador puede ser la pieza que requieren en el centro del campo.

El más reciente reporte confirma que los de Coapa ya han dado el primer paso con el fin de firmar al creador de juego. El club está negociando términos personales con el jugador a través de su manejo, teniendo altas expectativas en torno a poder cerrar el movimiento.

Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Una vez que el América cierre un acuerdo total con Agustín, entonces pasarán a la parte compleja, es decir, negociar con Necaxa. Se contempla que el cuadro del estado de Aguascalientes no le dará salida a su estrella por un precio por debajo de los 10 millones de dólares.

América también tiene pendientes por cumplir antes de aspirar a la firma de Palavecino. El club requiere liberar de menos una plaza de no formado en México. Igor Lichnovsky y Víctor Dávila pintan como los posibles sacrificados.

