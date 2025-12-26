El jugador que regresaría al América en el mercado de invierno

El Club América ya trabaja con la mirada puesta en el Clausura 2026 y uno de los movimientos que comienza a tomar fuerza es el posible regreso de Cristián Calderón. El lateral, actualmente a préstamo, vuelve a estar en el radar azulcrema.

Calderón fue cedido por América a Necaxa hasta el verano de 2026, en una operación que buscaba darle continuidad y minutos tras perder protagonismo en Coapa. Sin embargo, el contexto deportivo del club capitalino ha cambiado y abre la puerta a reconsiderar su situación contractual.

La directiva azulcrema contempla su retorno debido a la falta de convencimiento del cuerpo técnico con otras alternativas jóvenes. En particular, el perfil del canterano Ralph Orquín no termina de llenar el ojo del estratega, lo que obliga a evaluar soluciones inmediatas para fortalecer el carril izquierdo.

El gusto del entrenador André Jardine es un factor determinante en esta posible decisión. El técnico brasileño prioriza futbolistas con experiencia comprobada en escenarios de alta presión, y en ese sentido, Calderón ofrece un recorrido que resulta atractivo para un club con aspiraciones de título.

No obstante, el movimiento no es sencillo. Para que Calderón regrese antes de lo pactado, América tendría que pagar una cláusula de compensación económica a Necaxa por romper el préstamo de forma anticipada. Dicho punto es actualmente uno de los principales temas en las mesas de negociación.

America v Monterrey - Torneo Clausura 2024 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Desde el entorno del futbolista, la posibilidad de volver al Nido no se descarta. Calderón conoce la exigencia del club, ya fue campeón con la institución y entiende que un regreso podría representarle una nueva oportunidad de consolidarse en un proyecto que busca estabilidad defensiva.

En Coapa valoran también la versatilidad del jugador, capaz de desempeñarse como lateral, carrilero o incluso extremo en determinados contextos tácticos. Esa polivalencia es vista como una ventaja clave en una plantilla que competirá en múltiples frentes durante el próximo año futbolístico.

Por ahora, las gestiones continúan sin una resolución definitiva. América analiza costos, necesidades deportivas y proyección del plantel, mientras Necaxa espera una postura formal. El regreso de Cristián Calderón no está cerrado, pero hoy es una opción real dentro de los planes azulcremas rumbo al Clausura 2026.

