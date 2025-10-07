El jugador que se perfila para ser el reemplazo de Jordi Alba en Inter Miami

Como se ha informado en este espacio, el tiempo de Jordi Alba dentro del Inter Miami, como en el fútbol profesional, está por llegar a su fin. El lateral ha confirmado que una vez que termine la presente temporada de la MLS a finales de 2025, cerrará su etapa dentro de los terrenos de juego a los 36 años.

Jordi fue parte de la gran revolución que ha llevado Leo Messi a las filas del Inter. La meta del ibérico será cerrar su etapa como profesional con el primer título de liga en la historia de la institución. Por su parte, el club no tiene tiempo que perder y acelera por el fichaje del jugador que sería el reemplazo inmediato de Alba.

Sergio Reguilon, el lateral izquierdo español de 28 años (nacido el 16 de diciembre de 1996 en Madrid), se encuentra en el centro de atención por un posible traspaso al Inter Miami CF de la MLS. Tras quedar como agente libre al finalizar su contrato con el Tottenham Hotspur en julio de 2025.

Tottenham Hotspur FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El jugador ha recibido múltiples ofertas de clubes europeos y de otras ligas, pero el Inter Miami ha emergido como la opción preferida. Hecho fundamental para el jugador, ante el adiós de Alba, en el corto plazo estaría destinado a ser titular intocable por el lateral zurdo.

En todo caso, debido a su condición de agente libre, Reguilón podría ser firmado ya mismo para el cierre de año por el Inter Miami. Clave señalar que no tendría una plaza de jugador franquicia, pues las mismas aún tienen dueño a la espera de las salidas tanto de Alba como de Sergio Busquets.

La idea del Inter es la de hacer fuerte el plantel previo a la etapa de Play-Off. Javier Mascherano, técnico del Miami abre la puerta a la llegada del ex Real Madrid.