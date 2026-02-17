El jugador que será la sorpresa del próximo llamado de Javier Aguirre

La selección mexicana alista un compromiso fuera de fecha FIFA frente a Islandia el próximo 25 de febrero en el Estadio La Corregidora de Querétaro. Al tratarse de un encuentro fuera del calendario oficial, únicamente podrán ser convocados futbolistas de la Liga MX.

En ese contexto, Javier Aguirre analiza opciones para refrescar su plantel y uno de los nombres que toma fuerza es el de Diego Campillo. El defensor de Guadalajara atraviesa un momento destacado y podría convertirse en uno de los rostros nuevos del combinado nacional.

Campillo viene de firmar una actuación sólida en el clásico ante América, partido en el que mostró personalidad, lectura defensiva y capacidad para salir jugando bajo presión. Su rendimiento no pasó desapercibido para el cuerpo técnico encabezado por Aguirre.

El técnico nacional ya le seguía la pista desde el torneo anterior. Sin embargo, una lesión en el quinto metatarsiano lo dejó fuera de la convocatoria de enero para la gira por Panamá y Bolivia, donde el Tri evaluó a varios elementos del ámbito local.

Recuperado físicamente y con continuidad en Chivas, Campillo vuelve a colocarse en el radar. La intención de Aguirre sería observarlo directamente en un contexto internacional, medir su temple y comprobar si puede trasladar su rendimiento de club a selección.

El duelo ante Islandia representa una oportunidad estratégica. Sin la presencia de futbolistas europeos, el entrenador debe echar mano del talento doméstico. Para Campillo, significaría una vitrina ideal para competir por un lugar rumbo a futuros compromisos oficiales.

En Verde Valle valoran el crecimiento del joven defensor, quien ha asumido responsabilidades en partidos de alta exigencia. Su capacidad para anticipar, su juego aéreo y su salida limpia desde el fondo lo perfilan como una opción interesante para el Tri.

Aguirre busca alternativas y competencia interna. El partido en Querétaro servirá como laboratorio para probar variantes tácticas y nombres emergentes. Diego Campillo, tras su gran actuación frente a América, parece listo para dar el siguiente paso y vestirse de verde.