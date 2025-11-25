El juvenil de Chivas que alista su fuga del club ante la falta de minutos

Eduardo García ha decidido dar un paso al costado en Chivas. El joven arquero mexicano entiende que su futuro inmediato no está en Guadalajara y ya analiza opciones para continuar su carrera lejos del club rojiblanco.

La situación es clara: Gabriel Milito no lo tiene considerado. Desde su llegada al banquillo, el técnico argentino dejó claro que García no entra en su proyecto deportivo, situación que ha reducido por completo sus posibilidades de competir por un puesto.

Antes de la era Milito, García era el portero suplente natural de Raúl “Tala” Rangel. Era el segundo arquero del equipo y se mantenía en la dinámica del primer plantel, con expectativas de seguir creciendo bajo la sombra del guardameta titular.

Hoy el panorama es totalmente distinto. García ha sido relegado al tercer puesto en la jerarquía de arqueros, superado no solo por Rangel, sino también por el recién reincorporado Oscar Whalley. La competencia interna se volvió prácticamente inexistente para él.

Ante este escenario, el guardameta considera indispensable encontrar un destino donde pueda competir desde cero. Necesita un club que le permita pelear por la titularidad y recuperar la progresión que lo llevó a ser una de las promesas de la cantera rojiblanca.

Todo indica que su salida se dará dentro de la propia Liga MX. Diversos equipos han mostrado interés preliminar y ven con buenos ojos una apuesta a futuro por un arquero joven, con condiciones y aún con amplio margen de desarrollo.

La fórmula más probable es una cesión. Chivas entiende que García necesita minutos y continuidad, algo que no puede ofrecerle actualmente. Un préstamo permitiría evaluar su evolución y mantener un vínculo para una futura reintegración, si su rendimiento lo justifica.

A sus 22 años, Eduardo García tiene aún toda una vida deportiva por delante. Su madurez, talento y experiencia en selecciones menores lo convierten en un proyecto atractivo para varios clubes que buscan fortalecer su portería con un jugador de proyección.