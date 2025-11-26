El juvenil que roba suspiros al interior del América

El nombre de Oscar Pineda empieza a tomar fuerza en los despachos del futbol mexicano. El mediocampista del Chicago Fire cautivó a varios clubes de Liga MX después de su notable actuación con la selección mexicana en el Mundial Sub-17, donde destacó por su madurez, lectura de juego y liderazgo en la contención.

Uno de los equipos más interesados es el Club América, entidad que ve en Pineda a un futbolista con proyección sobresaliente y un perfil ideal para reforzar la media de contención, una de las zonas donde la directiva azulcrema reconoce que existe poca profundidad.

Pineda, quien posee doble nacionalidad y decidió representar a México, se consolidó como uno de los pilares del Tri menor durante el torneo. Su despliegue físico, capacidad para recuperar balones y claridad para iniciar jugadas llamó la atención de visores y directivos de varios clubes del país.

En Coapa valoran especialmente su capacidad para competir a alto nivel pese a su corta edad, así como su margen de crecimiento. Lo consideran un proyecto a futuro que podría adaptarse de forma natural al fútbol mexicano y convertirse en un mediocampista de élite en los próximos años.

America v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Por ahora, no existe una oferta formal por parte del América hacia el Chicago Fire. Sin embargo, la directiva azulcrema ha iniciado un seguimiento cercano del jugador, con reportes periódicos sobre su evolución y minutos en la MLS.

La idea del club no es precipitarse, sino mantener un interés estructurado para el corto y mediano plazo, especialmente ante la posibilidad de que Pineda dé el salto a una liga más competitiva o se convierta en un objetivo de otros equipos de la región.

El seguimiento sobre Pineda se ha intensificado en los últimos meses y su nombre aparece cada vez con más fuerza entre los candidatos para reforzar a las Águilas en las próximas ventanas de transferencias.