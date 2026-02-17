El lado más desconocido de Vinicius Junior: así habló del vestidor del Real Madrid

Vinicius Junior es uno de los futbolistas más mediáticos del panorama actual. El talentoso extremo brasileño suele estar en el centro de la conversación, ya sea por sus jugadas desequilibrantes dentro del campo, por su carácter competitivo o por las polémicas que lo rodean.

Recientemente, el jugador del Real Madrid apareció en el canal de YouTube del creador de contenido Ibai Llanos, donde dejó ver una faceta poco conocida. En una charla extensa y distendida, el brasileño se mostró más abierto que nunca y habló a profundidad sobre diversos temas, tanto deportivos como personales.

Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En un momento de la conversación, Vini Jr. reveló que tuvo un papel clave en los fichajes de Kylian Mbappé y Jude Bellingham por el Real Madrid. El brasileño confesó que personalmente intentó convencerlos para que se unieran al proyecto merengue, con un objetivo muy claro en mente.

“Quiero jugar con los mejores para tener más opciones de ganar”, afirmó el extremo, dejando claro que su ambición va más allá del brillo individual y está enfocada en construir un equipo dominante.

Asimismo, el astro brasileño reveló que su círculo más cercano dentro del Real Madrid lo conforman Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy, futbolistas con los que mantiene una relación especialmente estrecha tanto dentro como fuera del campo.

Al referirse a algunas de las figuras del Real Madrid que ya no forman parte del plantel, Vinicius se deshizo en elogios. El brasileño destacó, por ejemplo, la conexión especial que tenía con Karim Benzema, con quien aseguró entenderse como con ningún otro futbolista, al grado de considerarlo su “favorito”.

También dedicó palabras a Luka Modric, quien recientemente dejó el conjunto merengue para continuar su carrera en el AC Milan. Sobre el croata, Vini compartió una breve anécdota que refleja a la perfección su personalidad y liderazgo dentro del vestidor blanco.

Es algo especial que solo él puede tener. Le echo mucho de menos. Le gustaban las bromas, pero no le gustaba perder Vinicius Junior

Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Finalmente, el jugador lamentó no haber podido coincidir con Cristiano Ronaldo en el primer equipo merengue. "Llegué justo cuando se fue. Ojalá haber podido jugar con él".

Vinicius Junior también confesó que mantiene una red de amistades más allá del Real Madrid. Entre los nombres que mencionó destacan Dominik Szoboszlai, futbolista del Liverpool; Lucas Paquetá, actual jugador del Flamengo; Raphinha, figura del Barcelona; y Savinho, atacante del Manchester City, entre otros.