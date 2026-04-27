El Leipzig complica al Liverpool y al Manchester United por la transferencia de Diomande

El extremo del RB Leipzig Yan Diomande, no solo despertó despertó el interés de clubes como el Liverpool y el Manchester United, sino que ahora parece directamente intransferible en el mercado; desde la dirigencia decaron en claro que ni siquiera una oferta superior a los 100 millones de euros cambiaría la deicisión.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El director ejecutivo del club, Oliver Mintzlaff, considera que vender al atacante tras apenas una temporada sería un error estratégico. La idea en el Leipzig es consolidar el proyecto deportivo y retener al talento joven emergente para competir al máximo nivel europeo.

🚨 Liverpool have made contact with representatives of RB Leipzig and Ivory Coast winger Yan Diomande.



He'll likely cost €100M.



(Source: Football Insider) pic.twitter.com/soBns7CDqy — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 27, 2026

Apuntan a la explosión y proyección del jugador

Diomande, de apenas 19 años, llegó procedente del CD Leganés y rápidamente se convirtió en una de las revelaciones de la Bundesliga. Con 12 goles y 8 asistencias se posicionó entre los talentos más prometedores del continente.

Desde el club alemán creen que su valor todavía no alcanzó el techo y la proyección deportiva, sumada a la posibilidad de disputar la UEFA Champions League, es uno de los argumentos clave para convencerlo de continuar al menos una temporada más.

Para el Liverpool y el Manchester United, la situación representa un problema serio ya que ambos buscaban cerrar incorporaciones importantes lo antes posible, pero un traspasolargo, costoso y sin garantías no encaja dentro de esa planificación.

En esa línea, el nombre de Rafael Leão, figura del AC Milan, cuyo valor de mercado sería considerablemente menor, surge como una alternativa más viable. Desde España, jugadores como Nico Williams o Ferran Torrres también atraviesan momentos de incertidumbre en sus respectivos clubes; en la Premier League, Anthony Gordon o Iliman Ndiaye también entran en el radar.

RB Leipzig vs Union Berlin - 1.Bundesliga | NurPhoto/GettyImages

Mientras tanto, en Old Trafford continúa bajo escrutinio la regularidad de Marcus Rashford en el FC Barcelona, quien regresará luego de su préstamo y podría convertirse en una solución interna para el United.

La postura del Leipzig en torno a retener a Diomande no solo encarece una operación puntual, sino que marca el ritmo del mercado y es una declaración de poder ante la cuál los grandes deberán decidir si insisten o dan por perdido el objetivo.

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