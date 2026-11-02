El Liverpool acelera las negociaciones con el FC Barcelona por el fichaje de Araújo

El buen presente de Ronald Araújo en el Liverpool despertó el interés de la dirigencia por asegurar su continuidad. Aunque el defensor uruguayo llegó cedido desde el FC Barcelona hasta junio de 2027, el club inglés ya contempla la posibilidad de incorporarlo de manera definitiva en enero.

El acuerdo inicial entre ambos clubes establece una opción de compra de 55 millones de euros, que los Reds pueden ejecutar al finalizar la temporada. Sin embargo, el interés por resolver su continuidad anticipadamente abrió un nuevo escenario en las negociaciones.

🚨🚨🌕| Liverpool are impressed with Ronald Araújo and are considering turning his loan into a permanent deal.



They could try to negotiate a fee BELOW the €55M buy option.



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El Barcelona busca recursos para reforzar la defensa

La posibilidad de concretar la transferencia durante enero también representa una oportunidad económica para el conjunto azulgrana; la directiva necesita generar ingresos que le permitan afrontar nuevas incorporaciones.

Por su parte, el Liverpool buscaría aprovechar la necesidad económica del conjunto catalán para conseguir una rebaja respecto de la cifra inicialmente acordada. De acuerdo con TEAMtalk, el conjunto de Anfield considera razonable una operación de entre 46 y 52 millones de euros.

Araújo encontró su lugar en Inglaterra

El rendimiento del uruguayo es uno de los factores que explican el interés del Liverpool por asegurar su continuidad. Desde su llegada, el defensor disputó 13 encuentros y consiguió adaptarse a una nueva competencia, incluso desempeñándose como lateral derecho, una posición en la que logró consolidarse.

Su aporte también se reflejó en actuaciones destacadas. Marcó un gol en la UEFA Champions League frente al Villarreal y fue elegido mejor jugador del partido en dos encuentros consecutivos ante el Brighton y el Chelsea.

La postura del uruguayo sobre su futuro

Araújo, que había perdido protagonismo durante la última etapa de su ciclo en el Barcelona, no parece tener intenciones de regresar a corto plazo. Si bien evitó confirmar qué sucederá después de junio, reconoció estar agradecido por el recibimiento de los hinchas y aseguró que su prioridad es seguir creciendo y ayudar al equipo a conseguir títulos.

Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth Round | NurPhoto/GettyImages

"Quedan muchos meses", explicó al ser consultado por su futuro en declaraciones a Sky Sports. De esta manera, el escenario dependerá principalmente de las negociaciones entre las dos instituciones.

Si consiguen acercar posiciones económicas, el Liverpool podría transformar una cesión temporal en una compra definitiva durante el mercado invernal.

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