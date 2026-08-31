El Liverpool cierra el fichaje de Bradley Barcola por una cifra millonaria

Bradley Barcola ya es oficialmente jugador del Liverpool: el conjunto inglés cerró la incorporación del delantero procedente del Paris Saint-Germain por una operación que puede alcanzar los 145 millones de euros.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

De esa cifra, los Reds acordaron un pago inicial de 124 millones, mientras que otros 20 corresponden a variables consideradas alcanzables. Con este movimiento, Barcola se convierte en el segundo fichaje más caro en la historia de la Premier League, únicamente por detrás de Alexander Isak, quien llegó al Liverpool un año atrás por 140 millones de euros.

We are delighted to announce we have completed the signing of Bradley Barcola from Paris Saint-Germain, subject to international clearance 😁🇫🇷



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Una llegada que se hizo esperar

La transferencia comenzó a tomar forma después de que Barcola no lograra avanzar en las conversaciones para renovar su contrato con el conjunto parisino. Aunque el Arsenal también apareció durante un momento como posible destino, el Liverpool fue el club que mantuvo con mayor insistencia su interés.

Posteriormente, la situación del francés en PSG terminó complicándose: Luis Enrique lo dejó fuera de la convocatoria para los primeros compromisos de la nueva temporada después de que ni siquiera tuviera minutos en la Supercopa de Europa ante el Aston Villa.

Barcola, sin embargo, tenía claro desde hacía tiempo que quería vestir la camiseta del Liverpool. El ambiente de Anfield fue determinante después de que pudiera jugar allí en dos oportunidades y comprobara de primera mano la conexión entre los aficionados y el equipo.

El sueño de Barcola en Anfield

El delantero no ocultó sus ambiciones durante su presentación y dejó claro cuál será su principal objetivo: ganar la Premier League.

“Es uno de mis mayores sueños”, explicó Barcola, quien además firmó un contrato de larga duración con la intención de construir una etapa prolongada en Inglaterra. Su llegada representa una nueva alternativa ofensiva para un Liverpool que busca recuperar protagonismo y competir por los principales títulos.

Liverpool Unveil New Signing Bradley Barcola | Liverpool FC/GettyImages

Además, el francés eligió el número 29, una camiseta con un significado especial para él. La elección nació durante su infancia, cuando jugaba el modo historia de FIFA y el personaje Alex Hunter utilizaba ese dorsal. Desde entonces, Barcola decidió que llevaría el 29 cuando se convirtiera en profesional.

Ahora, con su sueño cumplido, el francés inicia un nuevo capítulo en Anfield con la presión de justificar uno de los fichajes más importantes de la historia del fútbol inglés.