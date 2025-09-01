El Liverpool cierra otro fichaje adicional al de Alexander Isak

Para nadie es un secreto que en las siguientes horas se hará oficial el fichaje de Alexander Isak por el Liverpool. No fue sino hasta el último día de mercado cuando el vigente campeón de la Premier League ha podido cerrar la firma del centro delantero que tanto deseaba su técnico Arne Slot.

Se pensaba que con el arribo de Isak, el Liverpool cerraría el que es y por mucho el mercado de fichajes más grande su historia. Sin embargo, no es el caso, pues adicional al arribo del sueco, el conjunto de Anfield tiene cerrada la llegada de uno de los mejores zagueros de toda la Premier League.

🚨 BREAKING: Liverpool agree deal to sign Marc Guehi from Crystal Palace, here we go!



Deal in place for fee over £35m plus 10% sell-on clause included in the package.



Guehi agreed personal terms with Liverpool one month ago, now all done.



One more move by Richard Hughes. ♟️ pic.twitter.com/y1JhjCLCvJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Confirma Fabrizio Romano que Marc Guehi dejará las filas del Crystal Palace para unirse al campeón inglés. El traspaso se ha cerrado por una cifra final de 35 millones de libras, alrededor de 40 millones de euros. El mismo no incluye bonos de rendimiento, pero sí una garantía de ingresos del 10 por ciento en caso de una venta futura.

Marc aprobó los exámenes médicos en Londres el día de hoy junto con una comitiva del Liverpool. Hecho lo anterior, se entiende que la firma de contrato se dará en cuestión de minutos previo al cierre de registros.

El arribo de Guehi tiene una finalidad más allá de reforzar el plantel para lo que resta del año. El Liverpool se ha blindado ante la posible salida de Ibrahima Konaté en calidad de agente libre para el verano del 2026 con posible rumbo a Madrid.