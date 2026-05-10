La temporada del Liverpool quedó bastante lejos de lo esperado puertas adentro. La eliminación en la Champions League y las de las copas inglesas golpearon a un plantel que nunca terminó de convencer a su gente. En la Premier ocupa el cuarto puesto y la clasificación a la próxima edición de la Copa de Europa parece encaminada, aunque el desempeño de Arne Slot todavía genere dudas.

A lo largo de la campaña, el entrenador neerlandés convivió con críticas por los resultados y por el rendimiento de un equipo que había encabezado el mercado de pases del verano europeo con una inversión cercana a los 450 millones de euros. Tal es así que en Inglaterra, dirigentes vinculados al club, comenzaron a mencionar a Xabi Alonso como una alternativa para el banco de los Reds.

Según la información publicada por AS, dirigentes del conjunto inglés se comunicaron con el Real Madrid para conocer mayores detalles sobre el trabajo realizado por el técnico español durante su paso por Valdebebas. El contacto tuvo relación con la intención de analizar opiniones de primera mano sobre el ex mediocampista, quien dejó la institución madrileña a principio de año.

La relación institucional entre el Liverpool y el Merengue permitió ese intercambio. Desde Anfield buscaron referencias sobre el manejo del grupo y sobre diversas situaciones vinculadas a la experiencia de Alonso en el club español. La dirigencia inglesa no quiere dejar ningun cabo suelto antes de tomar una decisión con respecto al futuro del banco.

🚨☎️ 𝗡𝗘𝗪 - @jfelixdiaz: Liverpool have reportedly contacted Real Madrid to ask about Xabi Alonso’s work and profile as they assess Arne Slot’s future following a disappointing season.



Alonso remains highly admired internally, but the club hierarchy are still weighing up their… pic.twitter.com/Q7kz7Lyktc — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) May 10, 2026

El ex futbolista Joe Cole se refirió al presente de los Reds luego del empate frente al Chelsea el sábado. "Slot se merece tener la oportunidad de darle la vuelta a la situación", expresó. Aun así, también alimentó las especulaciones alrededor del entrenador español. "Xabi Alonso está disponible y podría ser una oportunidad única para traer a un entrenador que conoce el club a la perfección", señaló.

La dirigencia del Liverpool estuvo en duda durante los últimos meses. En un momento evaluó la salida de Slot. Luego tomó fuerza la posibilidad de extender su contrato hasta junio de 2027. Ahora el club mira con buenos ojos la posibilida de que Xabi Alonso conduzca al equipo en la próxima campaña.