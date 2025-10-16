El Liverpool contactará a un objetivo del Real Madrid para negociar un posible traspaso

Los rumores están a la orden del día en la Premier League. Por ejemplo, hay reportes de que se espera que el Liverpool contacte con el central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, para un posible traspaso a Anfield este verano.

Los Reds dejaron claro su deseo de fichar a un nuevo defensa este verano tras el intento fallido de fichar a Marc Guéhi, el jugador del Crystal Palace. Esta posición podría convertirse pronto en un motivo de gran preocupación, ya que Ibrahima Konaté se acerca al último semestre de su contrato.

Con la expectativa de que llegue al menos un nuevo central el próximo verano, Christian Falk afirma que el Liverpool se ha sumado a la lista de pretendientes por Schlotterbeck.

El contrato de Schlotterbeck expira en 2027 y el Dortmund está interesado en renovarlo, pero el progreso en las negociaciones ha sido limitado hasta el momento. Muchos equipos europeos han identificado al jugador de 25 años de edad como un posible fichaje a precio de ganga el próximo verano.

De hecho, el Bayern Múnich está considerando buscar a Schlotterbeck como su último fichaje de la Bundesliga y el Real Madrid es un conocido admirador del internacional alemán, mientras se prepara para asumir su propio papel en la inminente puja por un defensa central.

Se sabe que el Madrid está interesado en Konaté, pero también se espera que esté entre los rivales del Liverpool por Guéhi. Dayot Upamecano, del Bayern Múnich, es otro agente libre inminente que podría moverse entre los tres clubes.

El contrato de Nico Schlotterbeck con el Borussia Dortmund está por terminar | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Schlotterbeck está abierto a todas las ofertas tras no haber quedado satisfecho con la propuesta inicial de contrato del Dortmund. Se dice que está interesado en escuchar al Liverpool, que pronto contactará con el defensa para hablar sobre su postura.

El Bayern, que sigue trabajando en la renovación de Upamecano y se cree que ve a Guéhi como su principal objetivo, aún no se ha unido formalmente a la carrera por Schlotterbeck mientras espera una resolución con su propio rival contractual.

El único club que no corre el riesgo de perder un defensa este verano es el Madrid, que está elaborando una larga lista de objetivos que incluye a los cuatro: Konaté, Guéhi, Upamecano y Schlotterbeck. Este último es el único jugador del grupo que no está en el último año de su contrato.

El director deportivo del Dortmund, Lars Ricken, reconoció el derecho de Schlotterbeck a considerar ofertas, pero advirtió al defensa que no tendrá tiempo infinito para decidir su próximo movimiento.

"Tiene todo el derecho a planificar su futuro con cuidado", declaró Ricken a SPORT BILD. "Lo respetamos. Y creo que el salario no es el factor más importante, sino la perspectiva, la confianza y la convicción.

"No nos precipitaremos. Pero, por supuesto, no queremos alargar esto indefinidamente; todos lo saben".

