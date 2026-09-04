El Liverpool excluye a Chiesa y Endo de su lista para la fase Liga de la UEFA Champions League

El Liverpool presentó su convocatoria para la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27 y sorprendió con la ausencia de dos futbolistas experimentados. Federico Chiesa y Wataru Endō quedaron fuera de la nómina, una decisión que afecta especialmente al italiano, que tampoco había sido registrado inicialmente en la edición anterior.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

En la temporada pasada, el extremo comenzó fuera de la lista, aunque posteriormente fue incorporado como reemplazo de Giovanni Leoni, quien sufrió una lesión de larga duración. Ahora, Chiesa vuelve a quedarse sin un lugar en la competencia europea.

🚨❌ OFFICIAL: Federico Chiesa and Wataru Endo have been left out of Liverpool Champions League squad. pic.twitter.com/rmBAjNDvra — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2026

Endō tampoco tuvo protagonismo desde la llegada de Andoni Iraola al banco; el japonés no sumó minutos hasta el momento, mientras que el italiano atraviesa además un problema físico que le impidió estar disponible con normalidad.

Una lista condicionada por los jugadores formados en casa

La decisión del entrenador español está relacionada con las restricciones de la UEFA para conformar los planteles de la Champions. Los clubes pueden inscribir hasta 25 futbolistas, pero deben contar con al menos ocho jugadores considerados formados localmente. Si no alcanzan esa cantidad, pierden plazas disponibles en la convocatoria.

El Liverpool consiguió esta vez completar los 25 lugares, aunque tuvo que recurrir a varios jóvenes de su academia. Luke Chambers, Isaac Mabaya y James McConnell aparecen en la lista, mientras que el cuarto arquero Vítězslav Jaroš también ocupa una de las plazas.

La salida de Curtis Jones al Inter de Milán complicó todavía más la situación, ya que el conjunto inglés perdió a otro futbolista que cumplía con los requisitos de formación local.

Iraola apuesta por los jóvenes

Dentro de este contexto, Iraola decidió prescindir de Chiesa y Endō para darle espacio a otras alternativas. La presencia de James McConnell y, especialmente, la confianza en el juvenil Trey Nyoni fueron factores importantes para tomar la decisión en el mediocampo.

Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Aún así, la ausencia de ambos no tiene por qué ser definitiva: si alguno de los jugadores incluidos sufre una lesión de larga duración, el conjunto inglés podría solicitar la incorporación de uno de los dos como reemplazo. Además, tras el mercado de enero, el club tendrá la posibilidad de presentar una nueva lista para la segunda parte de la competencia.

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