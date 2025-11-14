El Liverpool muestra un acercamiento por otro jugador del Bayern Múnich

El Liverpool se ha unido a la puja por el fichaje del extremo del Bayern Múnich, Serge Gnabry, como agente libre el próximo verano, según informan medios de comunicación de toda Europa.

Los Reds trabajan intensamente en su estrategia para el mercado de fichajes de verano de 2026, conscientes de que su decepcionante inicio de temporada podría obligarlos a reforzarse en materia de fichajes.

Entre los jugadores que se barajan se encuentra el central del Bayern Múnich, Dayot Upamecano, cuyo contrato, que expira próximamente, lo ha convertido en un posible sustituto de Ibrahima Konaté, también del Liverpool, quien se encuentra en conflicto contractual.

FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

Upamecano no es el único jugador del Bayern en la mira. La Gazzetta dello Sport fue la primera en revelar el interés del Liverpool por Gnabry, cuyo conflicto contractual también ha despertado el interés de la Juventus.

El medio italiano sugiere que el Liverpool es el claro favorito para fichar a Gnabry debido a su relativa fortaleza financiera, pero el destacado periodista alemán y editor jefe de BILD, Christian Falk, insiste en que la contienda no está tan clara.

¿Podría el Liverpool fichar a Serge Gnabry?

1. FC Union Berlin v FC Bayern München - Bundesliga | Inaki Esnaola/GettyImages

Falk confirma el interés de Liverpool y Juventus por Gnabry, afirmando que ambos clubes se han puesto en contacto con él, pero señala que el elevado salario del extremo está generando importantes dificultades para sus pretendientes.

Gnabry es uno de los jugadores mejor pagados del Bayern, con un contrato que firmó en 2022. Su contrato finaliza al término de la temporada y el campeón de la Bundesliga ha dejado muy claro que no le hará una oferta similar.

Se cree que Gnabry estaría dispuesto a aceptar una rebaja salarial para prolongar su estancia en el Bayern, pero la delicadeza de las negociaciones ha abierto la posibilidad de que Liverpool y Juventus se hagan con sus servicios.

Gnabry es extremo derecho de origen —sigue siendo uno de los mejores del mundo cuando está en forma—, pero esta temporada ha demostrado una impresionante versatilidad jugando tanto de extremo izquierdo como de mediapunta, contribuyendo con cuatro goles y cuatro asistencias en 15 partidos en todas las competiciones.

FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga | Adam Pretty/GettyImages

El Bayern quiere retener a Gnabry y sigue trabajando en un acuerdo para la renovación de su contrato, pero si el estancamiento se prolonga durante otras seis semanas, tanto el Liverpool como la Juventus podrán entablar conversaciones formales con el jugador de 30 años.

Al ser un posible fichaje gratuito, Gnabry podría percibir un salario más alto por parte de cualquiera de sus pretendientes europeos si no se recibe ninguna compensación económica.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES