El Liverpool pierde a dos jugadores clave para el duelo ante el Manchester City

El Liverpool afrontará su próximo compromiso de la Premier League 2026/27 ante el Manchester City con dos bajas confirmadas. Andoni Iraola anunció que Alexander Isak y Cody Gakpo no estarán disponibles para el partido del domingo debido a las lesiones que sufrieron durante el parón internacional.

Pese a este contratiempo, las primeras previsiones son alentadoras y ninguno de los dos problemas físicos revestiría gravedad ni supondría una ausencia prolongada.

Aún así, el cuerpo técnico tendrá que buscar alternativas para mantener el potencial de ataque del equipo en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones en el campeonato.

🚨 BREAKING : Alexander Isak and Cody Gakpo ruled out of Liverpool's meeting with Manchester City, Andoni Iraola confirms. pic.twitter.com/6Pv6AV2ApX — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) October 9, 2026

Isak, pendiente de su evolución muscular

En el caso del delantero sueco, la lesión se localiza en el muslo y su regreso dependerá de cómo evolucione durante los próximos días. Iraola evitó establecer una fecha concreta para su vuelta y explicó que el jugador estará disponible cuando se encuentre en condiciones de competir.

El objetivo será evitar riesgos innecesarios durante la recuperación, especialmente si las molestias persisten. De igual manera, su ausencia ante el City obliga al Liverpool a reorganizar sus alternativas para un enfrentamiento en el que necesitará aprovechar sus oportunidades.

Gakpo tampoco llegará al domingo

La situación del internacional neerlandés es diferente: Gakpo arrastra una lesión en el tobillo después de recibir una fuerte entrada durante sus compromisos con la selección de Países Bajos.

Por eso, el dolor que todavía presenta le impedirá estar en condiciones para el encuentro del fin de semana. El entrenador explicó que la recuperación dependerá, en buena medida, de cómo evolucione esa molestia.

El Liverpool busca escalar posiciones en la Premier League

AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27 | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Más allá de estas dos ausencias, el Liverpool afronta el encuentro con la necesidad de mejorar su posición en la clasificación. Tras las primeras cinco jornadas de la Premier, el equipo ocupa el sexto puesto con nueve puntos, fruto de dos victorias y tres empates.

Aunque permanece invicto, suma siete goles a favor y cuatro en contra, números que reflejan un comienzo sin derrotas, pero también con puntos que se le escaparon en el camino. El duelo ante el Manchester City representa una oportunidad para dar un salto en la tabla y acercarse a los puestos de clasificación para la UEFA Champions League.

Para conseguirlo, el conjunto de Iraola deberá sobreponerse a las bajas y encontrar alternativas ofensivas que le permitan competir ante uno de los principales candidatos al título.