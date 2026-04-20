El Liverpool vence al Everton pero queda en alerta por la dura lesión de Mamardashvili

Tras la victoria por 2-1 en el clásico ante el Everton, el arquero del Liverpool, Giorgi Mamardashvili debió abandonar el campo de juego en camilla luego de un fuerto golpe en la rodilla y fue trasladado a un hospital para su evaluación.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La posible baja enciende las alarmas

(SP)BRITAIN-LIVERPOOL-FOOTBALL-PREMIER LEAGUE-EVERTON VS LIVERPOOL | Xinhua News Agency/GettyImages

El incidente ocurrió tras el empate del conjunto de David Moyes, cuando el delantero Beto se propulsó hacia el área y, en la acción del gol, impactó de lleno contra el arquero. La imagen de Mamardashvili retirándose con visibles gestos de dolor encendió las alarmas en Anfield, sobre todo porque el equipo ya no cuenta con su titular habitual, Alisson Becker, quien sigue fuera por una lesión muscular.

Luego del partido, el entrenador Arne Slot reconoció la preocupación por la situación del jugador, aunque evitó anticipar un diagnóstico y los posibles tiempos de recuperación: “tuvo que ir al hospital por una herida importante, ahora toca esperar”, explicó.

Con el marcador todavía abierto, Slot debió recurrir a Freddie Woodman; el arquero de 29 años disputó sus primeros minutos en la Premier League en varias temporadas, sosteniendo destacablemente el resultado a favor de los Reds. “Entró en un contexto difícil y cumplió con creces”, valoró el técnico. Su actuación fue clave para asegurar tres puntos fundamentales en la pelea por los puestos europeos.

Un calendario que no da respiro

La incertidumbre en torno a la lesión de Mamardashvili se suma a una seguidilla de bajas que condiciona el cierre de la temporada para el Liverpool. Días atrás, el delantero Hugo Ekitiké sufrió la rotura del tendón de Aquiles y quedará marginado del la actividad el resto del año.

Arne Slot provided an update on the issue that forced Giorgi Mamardashvili to be substituted in the Merseyside derby: — Liverpool FC (@LFC) April 19, 2026

Aunque el golpe del arquero no parecería tener la misma gravedad, el cuerpo médico aún no emitió un parte oficial ni definió plazos de recuperación concretos. Mientras tanto, el Liverpool deberá reorganizarse de cara al próximo compromiso ante el Crystal Palace, el siguiente sábado 25 de abril.

Con Woodman como única opción experimentada en el arco, Slot dejó entrever que podría recurrir a juveniles si la situación no mejora. Los Reds transitan el tramo final de la temporada con lo justo, obligados a reinventarse partido a partido con las lesiones como una amenaza real para sus objetivos.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL LIVERPOOL