El Liverpool y el Chelsea se disputan los fichajes de dos mediocampistas

El Chelsea podría regresar al mercado por un mediocampista después de no conseguir cerrar ninguno de sus principales objetivos durante el último periodo de transferencias. El conjunto londinense había puesto sus ojos en Manu Koné y Lamine Camara, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Koné era la prioridad inicial de los Blues, aunque la Roma frenó cualquier posibilidad de avanzar por el internacional francés. El futbolista, además, había sido relacionado con el Manchester United, que finalmente apostó por Carlos Baleba. Ante ese escenario, el Chelsea centró sus esfuerzos en Camara.

🚨🚨🌕| 𝐈𝐍𝐅𝐎: “There’s interest from Liverpool in Lamine Camara. They also like Manu Koné as a potential future option.” 🇸🇳🇫🇷



“Alex Scott is a player of interest to the big clubs. You could see Chelsea, Liverpool revisiting it in the 2027 summer.” 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



[@David_Ornstein] pic.twitter.com/XeLq9L1agU — centrekop. (@centrekop) September 8, 2026

El mediocampista senegalés estuvo muy cerca de convertirse en jugador del conjunto londinense por una cifra cercana a los 47 millones de libras, pero el AS Mónaco decidió cancelar la operación a último momento. La situación generó malestar en la directiva Blue y dejó al club sin uno de los refuerzos que buscaba para fortalecer su zona central.

El Liverpool aparece como competidor

El problema para el Chelsea es que ahora tendrá que competir con el Liverpool por ambos jugadores. De acuerdo con David Ornstein, los Reds mantienen interés en Lamine Camara, mientras que también consideran a Koné como una alternativa para reforzar su mediocampo en el futuro.

Mientras Camara podría volver a estar en el radar del conjunto londinense pese al conflicto con el Mónaco, el futuro de Koné también estará condicionado por la situación económica de la Roma y su participación en competencias europeas.

Los Reds también necesitan renovar su mediocampo

Asimismo, el Liverpool tiene motivos propios para buscar refuerzos. Alexis Mac Allister reconoció recientemente que rechazó una propuesta para abandonar el club durante el mercado y que, por ahora, la institución no tiene previsto ofrecerle una renovación de contrato.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27 | Shaun Botterill/GettyImages

El argentino tiene vínculo hasta 2028, pero su situación abre interrogantes a mediano plazo. A esto se suma la posible salida de Wataru Endo, cuyo contrato termina en junio de 2027 y que ni siquiera fue incluido en el plantel del Liverpool para la fase de liga de la UEFA Champions League.

Con Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai como piezas importantes, el equipo de Anfield igualmente podría necesitar más alternativas en la zona. Por eso, Koné y Camara aparecen como dos nombres a seguir, en una disputa que podría enfrentar directamente a estos dos grandes en el próximo mercado.

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