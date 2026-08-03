El Liverpool y el PSG negocian por Barcola

El pase de Bradley Barcola al Liverpool podría ser un verdadero golpe de efecto en la Premier League, con el club del Merseyside apurado por mejorar el plantel de cara a una temporada donde deberá volver a ser competitivo tras una campaña sin grandes luces, donde Arne Slot, que terminó saliendo a fin de competencia, estuvo en la cuerda floja más de una vez.

Según informó Fabrizio Romano, los ingleses plantearon una oferta inicial superior a los 100 millones de euros, siendo una cifra que todavía está lejos de lo que pretende el Paris Saint-Germain. A pesar de este rechazo, las negociaciones continúan. El futbolista está interesado en ir a la Premier League y los parisinos están abiertos a dejarlo marcharse.

🚨🔴 Understand official club to club talks between Liverpool and Paris Saint-Germain for Bradley Barcola have started.#LFC indicated initial bid value over €100m, still far from PSG requests — but talks are on.



Barcola wants Liverpool, as exclusively revealed since May. pic.twitter.com/0AnsWpuklP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026

En la última temporada, Barcola jugó 49 partidos con 13 goles y siete asistencias para el bicampeón europeo y múltiple ganador de la Ligue 1. En el Mundial 2026 alcanzó el cuarto puesto con Francia, sumando minutos en los ocho partidos de Les Bleus, con tres tantos (ante Senegal, Suecia e Inglaterra) y un pase gol (frente a Noruega).

El Liverpool ha sumado en este mercado de fichajes a Andoni Iraola como nuevo entrenador, con Jeremy Jacquet y Víctor Muñoz como primeras dos incorporaciones. La llegada de Barcola podría robustecer un frente de ataque lleno de figuras, que deberán estar a la altura para poder competir con el Arsenal y el Manchester City, que se alzan en primera instancia como los principales candidatos.

Por su parte, el PSG no tiene altas y si tuvo grandes bajas: Gonçalo Ramos se marchó al AC Milan, Randal Kolo Muani será nuevo futbolista de la Juventus y Lee-Kang In vestirá la camiseta del Atlético de Madrid. Para reforzar el plantel de Luis Enrique, la directiva piensa en Ferran Torres y Charles De Ketelaere.