El Liverpool y el Real Madrid presionan al Bayern Múnich por una figura de su equipo

Tanto el Liverpool como el Real Madrid están aumentando la presión sobre el Bayern Múnich en las negociaciones contractuales con Dayot Upamecano, según revelan los informes, ya que quedará libre en junio del año próximo.

Upamecano se acerca a los últimos seis meses de su contrato y un central de su valía y jerarquía, ha despertado el interés de varios equipos de primera talla a nivel mundial. El Liverpool es uno de ellos, ya que busca un reemplazante de Ibrahima Konaté, mientras que el Real Madrid, que también tiene un gran interés en el propio Konaté, ve a Upamecano como una alternativa concreta.

Por su parte, el Bayern Múnich confió públicamente su deseo de retener a Upamecano, pero las recientes afirmaciones sobre las conversaciones de la extensión de su contrato no están llegando a buen puerto.

Aunque se cree que existe un acuerdo general sobre el salario, la principal preocupación entre Upamecano y el Bayern gira en torno al precio del fichaje. Se cree que el lateral izquierdo Alphonso Davies se embolsó poco más de 23 millones de dólares para no firmar por el Real Madrid y quedarse en Alemania, por lo que Upamecano busca algo similar.

Se dice que la diferencia entre ambas partes es "muy, muy grande", y el marcador central francés es consciente que una transferencia gratuita a otro equipo casi con seguridad traería consigo un precio de fichaje que el Bayern no podría igualar.

Incluso hay rumores que indican que el francés advirtió a su equipo actual que se marchará encantado el próximo verano si no se cumplen sus exigencias.

Los “mejores clubes” están empezando a hacer sus movimientos por Upamecano, quien podría negociar una transferencia gratuita a partir de enero. El internacional francés está instalado en Múnich y estaría encantado de firmar una extensión si se cumplen sus exigencias.

Los futbolistas que se marchan como agentes libres, pueden ganar importantes honorarios por la contratación y es algo que los clubes realizan cada vez con mayor frecuencia, considerando que le pagan solo al futbolista y no también al club que lo tenía contratado.

