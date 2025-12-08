El Liverpool ya tomó la decisión final sobre la convocatoria de Mohamed Salah contra el Inter

Las declaraciones de Mohamed Salah, en las que cuestionó a su entrenador en el Liverpool, el neerlandés Arne Slot, e incluso a la directiva, tras ser suplente por tercer juego seguido el pasado sábado, finalmente tuvieron sus consecuencias con miras al encuentro de Champions League de este martes en casa del Inter de Milán.

Es que según el medio RMC Sport, el tercer máximo goleador en la historia del conjunto red, y primero entre los activos, no fue convocado para el citado duelo en el Giuseppe Meazza, donde los de Slot están prácticamente obligados a ganar si desean mantener aspiraciones de ingresar al top 8 y clasificar directo a los octavos de final.

"Me han lanzado debajo del autobús", declaró Salah a los medios la noche del sábado, luego que el Pool empatara a tres goles en casa del Leeds United, en un partido en el que estuvo dos veces por delante en el marcador, pero en el que recibió el tanto de la igualdad final en el 90+6. Las palabras del egipcio no han pasado inadvertidas dentro del club y, según apunta el citado medio francés, la respuesta fue su exclusión de la convocatoria para un compromiso importante en Europa.

BREAKING: Mohamed Salah unlikely to travel to Italy with the Liverpool squad to face Inter Milan 🚨 pic.twitter.com/EBWwtzp981 — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 8, 2025

Claro que, la situación de Salah no sólo parece marcada por el conflicto con el cuerpo técnico que encabeza Slot; también debido a un notable descenso en su rendimiento, producto de apenas cinco goles y tres asistencias en 19 encuentros entre todas las competiciones en la 2025/2026, totalizando1.524 minutos. De hecho, Mo perdió la titularidad de forma sostenida a partir del 30 de noviembre, un hecho inédito en su trayectoria dentro de la tradicional entidad de Merseyside.

Por otro lado, el conflicto en cuestión se produce en un contexto aún más delicado para el preparador de Países Bajos, quien se encuentra en el punto de mira tras un pobre rendimiento de su equipo en la actual Premier League, considerando que apenas ha ganado dos de sus últimos doce partidos, motivo por el cual se ha alejado a 10 puntos del liderato, después de haber conquistado el campeonato durante el ejercicio anterior.

