El Madrid pone la mira el fichaje de uno de los grandes socios de Mbappé

La temporada del Real Madrid ha sido, aunque, en las más recientes semanas el club ha dado un paso al frente. Pese a ello, los resultados que el equipo consiga sobre cierre de año, definirán el camino a seguir en el próximo mercado de verano.

Está claro que hay varios zonas del campo donde el club no tiene solvencia y plenitud. Una de ellas es el lateral derecho. Pese al fichaje de Trent Alexander-Arnold y el retorno de lesión de Dani Carvajal, dicho carril sigue siendo un dolor de cabeza en la capital de España, mismo que podrían resolver con la vuelta a casa de un canterano.

🚨Achraf desea regresar al Real Madrid y está dispuesto a moverse para ello.



Su contrato hasta 2029 hacen muy complicada la operación, pero la relación entre el Real Madrid y el PSG ha mejorado en los últimos tiempos. pic.twitter.com/7YDOBECAw1 — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) March 24, 2026

El hombre es Achraf Hakimi. El marroquí fue formado en la academia del Madrid varios años atrás. Sin embargo, en su momento y ante la falta de oportunidades, decidió dar un paso al costado del club.

Hoy, luego de rodar por Europa, siempre en clubes de poder, se asentado en el PSG, equipo con el cual lo ha ganado. Ahora que está en la mejor etapa de su carrera, el africano no descarta regresar a la capital de España con el fin de buscar la revancha en el único club donde no pudo marcar diferencias.

Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

Más allá del ruido, dentro del Madrid se mantiene dentro de un estado de cautela. El regreso de Hakimi sería un crecimiento inmediato para el lateral derecho, sin embargo, en el club sabe que el mismo es lejano.

El PSG no le va a dar salida tan fácilmente a su estrella. Tiene contrato hasta 2029 y no sólo es un titular intocable, también es uno de los capitanes de la plantilla. Fichar a Hakimi en el siguiente mercado representaría una inversión que bien podría rondar los cien millones, es decir, el movimiento tiene un nivel de riesgo elevado.