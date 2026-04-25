El Manchester City avanza a la final de la FA Cup tras vencer 2-1 al Southampton

El Manchester City confirmó su buen cierre de temporada y consiguió su clasificación a la gran final de la FA Cup tras imponerse ante el Southampton por marcador de 2-1. A pesar de la gran diferencia entre plantillas y presupuestos, The Saints fueron un rival más duro de lo pronosticado para los Citizens y abrieron el marcador al minuto 79 con gol de Finn Azaz.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola respondió de manera inmediata y consiguió el empate apenas tres minutos después con gol de Jérémy Doku. Al 87, Nico González apareció con un gol de antología para darle el triunfo al Manchester City.

El futbolista español de 24 años marcó desde 27.5 metros, según estadísticas de Opta, firmando el gol de mayor distancia marcado por un jugador del Manchester City en esta temporada.

Los Citizens esperarán el resultado del partido entre el Chelsea y el Leeds United de este domingo 26 de abril para conocer a su rival en la final de la FA Cup.

FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTON | ADRIAN DENNIS/GettyImages

El Manchester City va por tres títulos

El equipo dirigido por Pep Guardiola buscaría su segundo trofeo de la temporada 2025/2026 tras conseguir la EFL Cup en marzo pasado ante el Arsenal.

Además, el Manchester City sigue vivo en la carrera por el título de la Premier League. Los mancunianos se encuentran en segundo lugar de la tabla con 70 puntos, solamente tres por detrás del Arsenal, pero con un partido pendiente.

De esta manera, Guardiola podría ganar tres títulos en la que sería su última temporada al frente de los Sky Blue.