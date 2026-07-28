El Manchester City confirma la lesión de Rodri: ¿cuánto tiempo estará de baja?

El jugador del Manchester City, Rodrigo Hernández, se ha visto obligado a pasar por el quirófano antes del inicio de la temporada 2026/27 para tratar unas molestias que lleva tiempo arrastrando en la espalda.

El centrocampista español aterrizó en Madrid para ser intervenido y la operación ha sido un éxito.

“El Manchester City confirma que Rodri ha sido sometido con éxito a una cirugía menor de espalda. El centrocampista llevaba un tiempo sintiendo molestias, pero ya se ha sometido a un procedimiento para solucionar el problema y ahora comenzará un breve período de rehabilitación”, informó el club inglés a través de un comunicado.

Manchester City can confirm Rodri has undergone successful minor back surgery.



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¿Cuánto tiempo estará de baja Rodri?

Desde el club no han informado del tiempo exacto que durará el periodo de recuperación de Rodri. EL nuevo entrenador del City, Enzo Maresca, anunció que el jugador se unirá al resto de sus compañeros cuando esté completamente recuperado.

"La cirugía es el martes y necesita unas vacaciones; necesita descansar y recuperarse. Después volverá con nosotros", señaló el técnico.

¿Cuándo comienza la Premier League 2026/27?

El Manchester City tiene programados tres partidos amistosos para esta pretemporada. El primero de ellos será este sábado 1 de agosto frente al Inter de Milán. A continuación se medirán ante un combinado de estrellas de la K League el miércoles 5 de agosto, y por último se verán las caras con el Atlético de Madrid el domingo 9.

FBL-EUR-C1-MAN CITY-TRAINING | OLI SCARFF/GettyImages

La gran incógnita es saber si Rodri estará plenamente recuperado para el inicio de la Premier League 2026/27. El primer partido de los citizens en el campeonato local será el próximo 23 de agosto frente al Bournemouth, sin embargo, el día 16 se jugarán el primer título de la temporada: la Community Shield contra el Arsenal de Mikel Arteta.

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