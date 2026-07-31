El Manchester City estrena su nueva camiseta visitante para la temporada 2026/27

El Manchester City reveló de manera oficial su nueva camiseta visitante para la temporada 2026/27. La equipación, diseñada por Puma, apuesta por un estilo moderno, con el negro como color predominante y detalles en amarillo que destacan en el cuello, los puños, el escudo, el patrocinador y el resto de los logotipos.

La presentación estuvo acompañada por el lema "Hecho para esta ciudad", una campaña con la que el club pretende reforzar el vínculo entre el equipo, Manchester y sus aficionados, resaltando el carácter que identifica a la institución.

Our 26/27 Away Kit is here! 🌟 — Manchester City (@ManCity) July 31, 2026

Antes de su lanzamiento mundial, la camiseta fue exhibida durante un evento organizado en Hong Kong, donde el City realiza parte de su gira de pretemporada. Los futbolistas Phil Foden, Abdukodir Khusanov y Ryan McAidoo fueron los encargados de exhibir el nuevo uniforme.

Negro y amarillo, la apuesta de Puma

Para el diseño de la indumentaria, Puma eligió combinar la base negra y los detalles en amarillo pálido con un llamativo patrón en relieve inspirado en las abejas obreras. El diseño rinde homenaje a la “Worker Bee”, un símbolo profundamente ligado a la identidad de Mánchester; además, trabajaron junto al Ayuntamiento para respetar el valor de este símbolo protegido de la ciudad, reforzando el vínculo del club con su comunidad y con la identidad local.

La camiseta mantiene un estilo minimalista, sin patrones llamativos, lo que permite que los detalles monocromáticos resalten y la conviertan en una de las propuestas más diferentes de la marca para la temporada 2026/27.

Ya está disponible en todo el mundo

Manchester City Training Session | Eurasia Sport Images/GettyImages

Tras su presentación durante la gira asiática, la nueva camiseta visitante salió oficialmente a la venta este viernes 31 de julio, tanto en las tiendas oficiales del City como en los distribuidores autorizados de Puma a nivel internacional.

Además, tendrá su debut este sábado 1 de agosto ante el Inter de Milán, en la gira de pretemporada del conjunto de Enzo Maresca, y llegará acompañada de una colección completa que incluye las líneas Prematch, Travel, King y Culture.