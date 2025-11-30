El Manchester City se está preparando para hacer un gran esfuerzo para ganar la carrera por el centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, en una dura puja con el Manchester United, otro de los grandes clubes que está interesado en el prominente jugador.

Anderson ha pasado de ser relativamente desconocido durante sus días en el Newcastle United a convertirse en uno de los centrocampistas jóvenes más codiciados de Europa. Ha sido titular en los 12 partidos de la Premier League con el Forest esta temporada y parece tener asegurado un puesto para representar a Inglaterra en el Mundial de 2026.

Recientemente se dijo que el United era uno de los principales interesados en el mercado por Anderson. Ahora, parece que sus rivales de ciudad han entrado en la puja para hacerse con el codiciado mediocentro.

Según el Daily Mail, el equipo de Pep Guardiola está listo para convertir a Anderson en uno de sus fichajes prioritarios para la temporada 2026–27. Los ojeadores del Manchester City incluso han asistido a partidos del Forest esta temporada para evaluar mejor al centrocampista de 23 años.

Con Liverpool y Newcastle también interesados, parece que se está gestando una guerra de ofertas, y la idea predominante es que hará falta una suma cercana a las £100 millones ($132.3 millones) para llevarse los servicios de Anderson.

Elliot Anderson podría completar la reconstrucción del mediocampo del Manchester City

Casi parece inevitable que el City dé el paso hacia el mercado de centrocampistas el próximo verano, y Anderson podría ser visto como el sucesor ideal de Rodri en el corazón del mediocampo.

El español ha tenido problemas de forma física desde que una rotura de ligamento cruzado anterior puso fin prematuramente a su temporada 2024–25, y está por verse si podrá recuperar el nivel previo a la lesión que le ayudó a ganar el Balón de Oro 2024.

Nico González ha mostrado altibajos desde que llegó al City durante el mercado de enero, pero con Rodri y Mateo Kovačić constantemente fuera por lesión, ha disputado la mayoría de los minutos esta temporada en la base del mediocampo.

Anderson puede jugar tanto como mediocentro defensivo como de interior, como un número 8. El City estaría fichando un perfil versátil con un potencial enorme debido a su edad. Anteriormente, Adam Wharton había sido relacionado con un posible movimiento al Etihad Stadium, pero los informes sugieren que Anderson está más arriba en la lista de prioridades del club.

El City fichó a los centrocampistas Rayan Cherki y Tijjani Reijnders durante el verano. Parece haber un claro enfoque en inyectar juventud a un equipo que pareció estancarse la temporada pasada tras ganar seis títulos de la Premier League en siete años.

Podría requerir un esfuerzo económico significativo, pero hacerse con Anderson podría completar la transformación del mediocampo del City, dejando esa posición cubierta para el futuro cercano. Además, arrebatar uno de los principales objetivos de su acérrimo rival ciudadano haría que el fichaje fuese aún más dulce.