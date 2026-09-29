El Manchester City rompe el silencio sobre inocencia tras acusaciones de la Premier League

El Manchester City rompió el silencio después de conocerse oficialmente la resolución de la comisión independiente encargada de estudiar las infracciones financieras atribuidas al club. La entidad inglsa fue declarada culpable de prácticamente la totalidad de los cargos presentados y ahora prepara una batalla legal para revertir el fallo.

El caso comprende irregularidades financieras cometidas durante nueve temporadas y acusaciones relacionadas con información económica presentada por la institución. La comisión determinó que el City infló artificialmente sus ingresos en más de 900 millones de libras. El club, sin embargo, sostiene que cuenta con pruebas suficientes para demostrar su inocencia.

“El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posturas en relación con este caso”, señaló el Manchester City en su comunicado, dejando clara una posición que ha mantenido desde que comenzó el procedimiento.

El club también adelantó que responderá con contundencia en los diferentes escenarios disponibles. “El club será implacable y, cuando sea necesario, proactivo en todos los foros regulatorios y legales correspondientes”, agregó. La intención inmediata es utilizar las vías de apelación existentes para intentar modificar la resolución de la comisión independiente.

FC Schalke 04 v Manchester City - UEFA Champions League Round of 16: First Leg | TF-Images/GettyImages

El Manchester City considera que existen argumentos jurídicos suficientes para combatir el fallo. De acuerdo con su postura, “la resolución contiene claros errores sustanciales de derecho, de principio y de hecho, y carece de solidez”. El proceso, por tanto, todavía está lejos de considerarse completamente terminado.

Además, el club cuestionó abiertamente la manera en la que se ha desarrollado el procedimiento durante los últimos años. Aseguró haber respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años, confiando en que la Junta Directiva y los ejecutivos de la Premier League actuarían como un organismo “independiente, imparcial y justo”.

Para concluir, la entidad inglesa también reconoció que existen limitaciones respecto a la información que puede ofrecer públicamente mientras continúe el procedimiento. Manchester City recurrirá ahora el fallo y buscará demostrar su inocencia mediante las herramientas legales disponibles, mientras queda pendiente conocer qué sanciones podrían imponerse si finalmente se mantienen las infracciones determinadas.