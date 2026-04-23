El Manchester City, tras los pasos de Enzo Fernández

The Athletic sacudió la previa del mercado de fichajes con una bomba sobre la Premier League: el Manchester City está interesado en reforzar su mediocampo con Enzo Fernández, argentino del Chelsea en conficlto con el club tras declaraciones que lo hicieron cumplir dos partidos de sanción interna.

En su momento, sus dichos dieron la pauta de que podía salir del club de Stamford Bridge: "Me gustaría vivir en Madrid", señaló con un streamer argentino. Esa frase generó que Liam Rosenior, recientemente despedido de su cargo de entrenador, lo suspenda por dos partidos a modo de multa por faltarle el respeto al club donde actualmente está.

Los rumores indican que el Manchester City se uniría a la lista de clubes que tienen al ex River en su radar, junto con el Real Madrid. Elliot Anderson es uno de los otros jugadores pretendidos por el equipo de Pep Guardiola. La lucha con el Merengue será feroz, ya que estos vienen de tener una pésima temporada y buscarán llevar a cabo una renovación integral de su plantilla y, seguramente, el cuerpo técnico. En ese marco, sumar a un futbolista como Enzo Fernández parece una apuesta segura para ganar buen pie y liderazgo en la mitad de la cancha.

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Harry Murphy - Danehouse/GettyImages

En la actual temporada jugó 32 de los 34 partidos de la Premier League con el Chelsea, en los que anotó ocho goles y brindó tres asistencias. En la UEFA Champions League tuvo asistencia perfecta en los diez encuentros que tuvo el equipo de Stamford Bridge, con tres tantos y dos pases gol.

Con la camiseta de los Blues, Enzo Fernández capitaliza 163 apariciones, con 28 goles y 29 asistencias. En su estadía en Londres ganó una UEFA Conference League y el Mundial de Clubes 2025. Además, con la Selección Argentina fue campeón del mundo en Qatar 2022 y de América en 2024.