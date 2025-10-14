El Manchester United no descarta renovar el contrato de su mediocampista defensivo de 33 años, Casemiro, que expira en el verano de 2026, según informes de ESPN.

La información indica que si la estrella brasileña desea continuar con los Diablos Rojos, deberá aceptar una reducción salarial. El club busca aligerar su masa salarial tras las salidas de David de Gea, Raphael Varane y Marcus Rashford, ya que Casemiro figura entre los mejor pagos del club.

El mediocampista ex Real Madrid ha sido vinculado con posibles traspasos a Brasil y Arabia Saudita. Desde su llegada al United en el verano de 2022 tuvo altibajos y en esta temporada cuenta ya con seis apariciones en la Premier League y un gol.

Por lo pronto, incluso el ex capitán del equipo Harry Maguire también está atravesando internamente una situación similar, y la nueva oferta que recibirá también incluiría un salario bastante inferior, acorde a su compromiso con el equipo.

Lo determinante acá es saber si ambos aceptarán esta posibilidad, porque en tal caso sino, tanto Casemiro como Maguire podrían abandonar el club en la recta final de sus carreras.

Manchester United FC v Aston Villa FC - Premier League | Matt McNulty/GettyImages

Incluso vale destacar que el técnico portugués Ruben Amorim le insiste a la propia directiva del Manchester United en ganarle la carrera al Liverpool por el fichaje de Adam Wharton, mediocampista del Crystal Palace, según indica un reporte informativo del Daily Star. El joven inglés de 21 años es visto como el reemplazo ideal para Casemiro para las oficinas de scouting de los Diablos Rojos.

Con el futuro de Casemiro en duda y la necesidad de renovar el mediocampo, bajando el promedio de edad y con la firme intención de darle una nueva identidad al equipo, el United busca asegurar cuanto antes el fichaje de uno de los talentos más prometedores de Inglaterra.