El Manchester United asegura la continuidad de Maguire

Con su anterior contrato próximo a finalizar, el Manchester United oficializó la renovación de Harry Maguire hasta junio de 2027, incluyendo una opción para prolongar el contrato por una temporada más.

El defensor central, que supo ser cuestionado en un pasado reciente, logró revertir su rendimiento y volver a consolidarse como una figura importante dentro del esquema táctico del equipo.

Here to stay 💪 pic.twitter.com/Qsa282HyC3 — Manchester United (@ManUtd) April 7, 2026

Un presente que respalda su continuidad

Bajo la conducción de Michael Carrick, el United encontró una mayor solidez defensiva y se posiciona entre los primeros puestos de la temporada en la Premier League, con aspiraciones concretas de clasificar a la próxima Champions League.

En lo que va de la campaña 2025/26, el central acumula una notoria cantidad de titularidades y ya supera los 260 partidos con la camiseta del club inglés desde que llegó en 2019 desde el Leicester City a cambio de 87 millones de euros; incluso luego de una lesión muscular que lo marginó durante dos meses de la actividad, aunque logró recuperar su regularidad y reafirmó su puesto dentro del equipo.

“Representar al Manchester United es el mayor honor. Estoy feliz de continuar en el club y de seguir jugando ante nuestra gente para construir más momentos importantes juntos", declaró el futbolista luego de la firma de su renovación contractual.

England v Uruguay - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

A su vez, después de un largo periodo fuera de las convocatorias de la selección de Inglaterra, Maguire volvió a ser incluído en la nómina por Thomas Tuchel y sumó minutos en los últimos compromisos amistosos, correspondientes a la fecha FIFA de marzo. El defensor ahora apunta a meterse en la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La renovación de Maguire también se explica en el contexto de cambios dentro del plantel. Algunos jugadores referentes no continuarán en Old Trafford tras el cierre de la temporada, mientras que otros contratos importantes están próximos a definirse. En ese escenario, la continuidad del capitán aporta una estabilidad y lo mantiene como referencia para un grupo que se proyecta en una construcción constante.

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