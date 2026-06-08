El Manchester United busca fichar a Cristian Romero y ya prepara una oferta

Cristian Romero es uno de los jugadores más cotizados en el mercado. El defensa central argentino ha demostrado su gran calidad en sus pasos por el Atalanta y el Tottenham. A pesar de todavía tener contrato con los Spurs hasta mediados de 2029, la relación entre el jugador y la directiva se ha roto y todo apunta a que tendrá un nuevo equipo este verano.

El 'Cuti' ha sido relacionado con los tres equipos más fuertes del futbol españols: Atlético de Madrid, Real Madrid y FC Barcelona. Sin embargo, parece que un nuevo y poderoso candidato ha aparecido en el radar. De acuerdo con un reporte del periodista Gastón Edul, el Manchester United está muy interesado en contratar a Romero para la temporada 2026/2027 de la Premier League.

¿'Cuti' Romero llegará al Manchester United? | George Wood/GettyImages

Según este reporte, los Red Devils ya se encontrarían preparando una oferta para sumar al zaguero de 28 años a la plantilla dirigida por Michael Carrick. El portal Transfermarkt señala que Romero tiene un valor aproximado de mercado de 45 millones de euros, no obstante, el Tottenha, pediría una suma mucho más alta para dejar ir a su capitán y uno de sus mejores activos.

Manchester United quiere comprar a Cuti Romero y está preparando una oferta. pic.twitter.com/fQfSKiQcAH — Gastón Edul (@gastonedul) June 8, 2026

Los Red Devils buscan fichar futbolistas de primer nivel para fortalecer su plantilla de cara a la siguiente temporada, sobre todo tras su regreso a la Champions League tras dos años de ausencia.

En caso de llegar al Manchester United, Romero se encontraría con Lisandro Martínez, su dupla en la selección argentina.

¿Romero saldrá del Tottenham este verano?

El 'Cuti' Romero estaría viviendo sus últimas semanas en el Tottenham después de una temporada con varias polémicas. En febrero pasado, el jugador argentino criticó abiertamente a la directiva por la falta de refuerzos y la poca profundidad de la plantilla.

En el cierre de temporada, el capitán de los Spurs fue duramente criticado por no estar con sus compañeros para el partido de la última jornada de la Premier League, en la cual se definiría la permanencia o el descenso del equipo.

El zaguero, quien sufría una lesión, viajó a Argentina para ver la final de la liga entre Belgrano y River Plate, y enfocarse en los trabajos de la selección albiceleste para el Mundial 2026.