El Manchester United cierra la puerta a la salida de Zirkzee y reabre el debate sobre su futuro

El Manchester United ha puesto punto final a las conversaciones con la AS Roma por la posible venta de Joshua Zirkzee, una operación que parecía encaminada a resolverse en este mercado de invierno pero que ha quedado congelada tras los últimos movimientos en el club inglés. Así lo confirmó el director deportivo del conjunto italiano, Frederic Massara, quien aseguró que Old Trafford ha cerrado cualquier negociación relacionada con el delantero neerlandés.

Zirkzee, que había comenzado a recuperar tímidamente protagonismo bajo la dirección del ya fallecido Ruben Amorim, seguía figurando en la rampa de salida tras una primera mitad de temporada muy discreta: apenas cuatro titularidades en todas las competiciones. Su escaso impacto y la necesidad del United de redefinir su proyecto deportivo hacían prever un cambio de aires inmediato.

La Roma cambia de objetivo tras el giro en Old Trafford

Burnley v Manchester United - Premier League | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

La Roma era considerada el destino más probable para el atacante, y las negociaciones entre ambos clubes estaban en marcha a comienzos de mes. Sin embargo, la salida de Amorim y la incertidumbre institucional en el United provocaron un frenazo total en la operación, empujando al club italiano a explorar alternativas.

En declaraciones a DAZN, Massara fue tajante al respecto: “Por el momento, el United ha cerrado todas las negociaciones de transferencia después del cambio de entrenador. Dudo que cambien de opinión”.

Ante este escenario, la Roma ha avanzado decisivamente por Giacomo Raspadori, cuyo fichaje procedente del Atlético de Madrid estaría prácticamente cerrado, cerrando así cualquier vía de escape inmediata para Zirkzee.

Zirkzee, entre la espera y la urgencia internacional

El delantero neerlandés afronta ahora semanas clave. A nivel deportivo, su situación en el United sigue siendo frágil; a nivel internacional, el tiempo corre en su contra. Zirkzee no ha vuelto a vestir la camiseta de Países Bajos desde noviembre de 2024, y su falta de continuidad amenaza seriamente sus opciones de entrar en la lista para el Mundial de 2026.

Todo queda supeditado a la elección del nuevo entrenador. Nombres como Ole Gunnar Solskjaer o Michael Carrick aparecen como candidatos, y cualquiera de ellos podría optar por ofrecerle una nueva oportunidad en la segunda mitad de la temporada, especialmente en un equipo necesitado de soluciones ofensivas.

Mainoo, otro caso pendiente en la reconstrucción

Burnley v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

El futuro de Zirkzee no es el único sobre la mesa. Kobbie Mainoo también espera definiciones tras un periodo de frustración bajo Amorim. El joven centrocampista inglés vio limitado su rol y confía en que un cambio de sistema le permita recuperar protagonismo, posiblemente alejándose de su anterior función como relevo de Bruno Fernandes.

El jefe interino Darren Fletcher trató de rebajar la tensión en los últimos días: "Mainoo está en un buen lugar”, afirmó, en un intento de transmitir calma mientras el club redefine su proyecto.

Más opciones y decisiones inminentes

La recuperación de Bruno Fernandes tras su lesión y el regreso de Bryan Mbeumo después de la Copa Africana de Naciones amplían el abanico de alternativas para el próximo técnico. Con la plantilla volviendo poco a poco a la normalidad, el United empieza a salir de su crisis de selección, pero las decisiones estratégicas no pueden demorarse.

El futuro de Zirkzee y Mainoo podría resolverse en cuestión de días, en un Manchester United que necesita estabilidad, claridad y rumbo. Mientras tanto, ambos futbolistas esperan que el nuevo capítulo en el banquillo les devuelva el protagonismo perdido… o, al menos, una respuesta definitiva.