El Manchester United compite por jugador con el PSG y el Bayern de Múnich si no se da el fichaje de Antoine Semenyo

Ruben Amorim dijo recientemente que prefiere mantener su plantilla tal y como está, pero puede que en las oficinas sigan pensando en tomar otro camino, Según reportes de medios de comunicación, la búsqueda de refuerzos ofensivos por parte del Manchester United lo ha involucrado en una acalorada pugna por la joven promesa del RB Leipzig, Yan Diomande.

El equipo de Ruben Amorim estuvo brevemente vinculado con el fichaje de Antoine Semenyo. Esto se presentó principalmente como una oportunidad, ya que el internacional ghanés estaba disponible por 65 millones de libras (87,5 millones de dólares) en enero. El Manchester City parece haber ganado la puja por el fichaje de Semenyo, lo que ha impulsado al United a centrar su atención en otros objetivos.

Según Sky Sports News, la búsqueda de un extremo versátil ha llevado al United a centrarse en Diomande. El internacional marfileño de 19 años de edad ha sido una de las estrellas sorpresa de la temporada y se ha convertido en punta de lanza de un RB Leipzig inconsistente. Ha anotado seis goles y era el máximo goleador del equipo en la Bundesliga, antes de su viaje a la Copa Africana de Naciones.

El mismo informe afirma que Diomande está valorado entre 60 y 70 millones de euros, en lugar de los abultados 100 millones que se manejan en otros medios. En cualquier caso, representaría una inversión desorbitada en un adolescente con menos de 30 partidos con el primer equipo. Hace tan solo seis meses, fichó por 20 millones de euros.

Sin embargo, el United no es el único gigante europeo que considera hacer una inversión tan grande. Se cree que el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain también siguen de cerca el desarrollo de un jugador que ha salido del anonimato absoluto durante el último año.

¿Por qué el Manchester United querría fichar a Yan Diomande?

Yan Diomande fue seleccionado para representar a Costa de Marfil, mientras que Nicolas Pépé y Simon Adingra fueron ignorados | NurPhoto/GettyImages

El director deportivo del RB Leipzig, Marcel Schäfer, describió las cualidades de Diomande en pocas palabras: “Joven, con ganas de jugar y un gran potencial”.

El delantero, nacido en Abiyán, se formó en el programa de fútbol universitario estadounidense, formándose en la Academia DME de Florida. No fue hasta marzo de 2025 que Diomande, que entonces tenía 18 años de edad, debutó como profesional absoluto con el Leganés, un equipo en decadencia de La Liga.

El versátil delantero solo jugó cuatro minutos contra el Real Madrid la temporada pasada y apenas disputó 10 partidos con su antiguo equipo, que estaba en peligro de descenso, antes de que el Leipzig se arriesgara con el pago de 20 millones de euros.

Sin embargo, durante sus 542 minutos de competición en La Liga, Diomande demostró la gran capacidad de regate que ha florecido durante su breve paso por la Bundesliga.

“Mi estilo es explosivo, rápido y físicamente fuerte”, apuntó en una entrevista con la máxima categoría alemana. “Soy rápido, ágil y también un rematador. Sé que aún no soy un rematador perfecto, pero solo tengo 19 años. Con el tiempo, lo lograré y me convertiré en un jugador fulminante frente a la portería”.

Perfil estadístico de Yan Diomande

Yan Diomande es uno de los regateadores más prolíficos de Europa | RONNY HARTMANN/GettyImages

Estadística (Últimos 365 días) Por 90 minutos Percentil comparado con otros extremos Goles (sin penalty) 0.50 98 xG (sin penales) 0.29 73 Tiros totales 2.1 45 Tasa de conversión 24% 98 Asistencias 0.19 48 xA 0.13 16 Oportunidades creadas 1.8 56 Regates exitosos 4.1 99 Tasa de éxito del regate 59% 99

Estadísticas vía FBref

Si bien el resultado final es un factor cada vez más importante para Diomande, la diversión siempre está presente en este orgulloso jugador de estilo. “Me gusta decir: dejé la calle, pero la calle no me dejó a mí”, reflexionó. “Sigue siendo parte de mí”.

De entre los titulares habituales de las cinco grandes ligas europeas, solo Lamine Yamal del Barcelona y el astuto Jérémy Doku del Manchester City han promediado más regates exitosos que Diomande esta temporada. El joven bate a su marcador 4,2 veces cada 90 minutos, con una asombrosa tasa de éxito del 58%, que supera la de Yamal o Doku.

Capaz de alinearse en ambos flancos del sistema 4-2-3-1/4-3-3 del Leipzig, una de las primeras demostraciones más prometedoras del talento de Diomande llegó como lateral izquierdo contra el Villarreal con el Leganés la temporada pasada. Dadas las exigencias previas de Ruben Amorim de un jugador que ofreciera un contrapunto a Amad Diallo como lateral en el United, es comprensible que se le vincule con Diomande.

Pero el joven no se va a dejar llevar por las especulaciones. “No hago caso a los rumores”, dijo con desdén a principios de este año. “Me concentro en mi trabajo sobre el terreno de juego. Si rindo bien, siempre surgen rumores. Me mantengo concentrado y cuento con el apoyo de mi padre y del personal del club. Así que me centro solo en el fútbol”.

