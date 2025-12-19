El Manchester United decide cuál será su primer fichaje en el mercado de invierno

El Manchester United es uno de los muchos equipos interesados ​​en el fichaje de Semenyo, quien elevó su cuenta goleadora de la temporada a siete con un gran tanto en el empate 4-4 del Bournemouth contra el equipo de Ruben Amorim el lunes. Solo Erling Haaland, Igor Thiago y Bruno Fernandes han contribuido a más goles en la Premier League esta temporada que Semenyo.

Un aspecto crucial de la historia es la existencia de una cláusula de rescisión en el contrato de Semenyo. Se cree que el internacional ghanés estará disponible al abrirse el mercado de fichajes de enero por unos 75 millones de euros, aunque se informa que dicha cláusula solo estará activa durante las dos primeras semanas del mercado.

Según informan desde The Telegraph, el plan de los diablos rojos es precisamente lanzarse a por el fichaje de Semenyo en los primeros días del mes de enero.

La competencia por fichar a Semenyo es intensa. Además del United, el jugador de 25 años de edad es objetivo del Manchester City, el Liverpool y el Tottenham Hotspur.

La incertidumbre sobre Guardiola podría perjudicar las posibilidades del Manchester City

Parte del motivo de la decisión del United de fichar de forma temprana y agresiva a Semenyo es que su rival, el City, no está en posición de ofrecer garantías a largo plazo al extremo. La incertidumbre que rodea al futuro de Pep Guardiola podría condicionar los planes de los citizens en el mercado.

Antoine Semenyo podrá elegir su club | Marc Atkins/GettyImages

Sin poder confirmar su visión a largo plazo por Semenyo, la oferta del City podría no llegar en el mejor momento. Sus rivales buscan aprovechar esa indecisión para intentar cerrar un acuerdo en las próximas semanas.

Semenyo es un objetivo a largo plazo para el United, que fracasó en su fichaje por el extremo durante el verano. La oferta de 57 millones de euros que hicieron los diablos rojos fue rechazada por los Cherries, y es que el United no estaba dispuesto a acercarse a su precio de 91 millones de euros.

Ahora que el Bournemouth aceptaría un precio de salida más bajo para en las primeras semanas del mercado de invierno, el United está listo para actuar y finalmente conseguir su fichaje.

