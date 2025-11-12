El Manchester United, el Barcelona y el Real Madrid se disputan el fichaje de la nueva promesa alemana

La joven promesa de 16 años del Hertha BSC, Kennet Eichhorn, se ha convertido en objetivo de medio continente europeo, despertando un interés sin precedentes, según informan medios alemanes.

Eichhorn promete ser un nombre para recordar. El mediocampista defensivo, que ya mide 1,85 m, se convirtió esta temporada en el jugador más joven en la historia de la segunda división alemana al debutar contra el Karlsruher SC en agosto, apenas dos semanas después de cumplir 16 años de edad.

“Es un talento increíble, excepcional”, exclamó entusiasmado Fabian Reese, compañero de Eichhorn, tras su debut. “Si sigue así, se le abrirán todas las puertas. Pocas veces he visto a alguien con tanto talento a esa edad. Tiene una gran carrera por delante”.

El joven jugador ya ha sido titular en siete partidos de liga esta temporada y es un habitual en la selección alemana sub-17. Su meteórico ascenso ha despertado el interés de numerosos clubes, con ojeadores del Manchester United, Real Madrid, Barcelona y Paris Saint-Germain presentes en las gradas para observar a Eichhorn, según informa Sky Alemania.

Los gigantes de la Bundesliga, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y RB Leipzig, también están interesados ​​en el jugador, que tiene contrato con el Hertha hasta 2029. Sky afirma que Eichhorn tiene una cláusula de rescisión valorada entre 10 y 12 millones de euros (entre 8,8 y 10,5 millones de libras esterlinas, entre 11,6 y 13,9 millones de dólares), que podría ejecutarse el próximo año.

Sin embargo, se le ha aconsejado a Eichhorn que permanezca en el Hertha por el bien del club y del jugador.

Aconsejan a Eichhorn que se quede en Berlín

Kennet Eichhorn ha jugado para las selecciones sub-15, sub-16 y sub-17 de Alemania | Christian Kaspar-Bartke/GettyImages

A Eichhorn se le ha comparado repetidamente con el legendario centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, algo que no agrada a la familia Kroos. “Las comparaciones, como bien sé por experiencia, nunca son útiles”, declaró Felix Kroos, hermano de Toni, a Watson a principios de esta temporada.

El exinternacional sub-21 alemán disfrutó de una década de carrera como jugador, aunque no llegó a alcanzar el mismo éxito que su hermano. Sin embargo, Felix tiene mucha más experiencia jugando en la segunda división alemana, donde cree que Eichhorn debería permanecer los próximos años.

“No hay una única manera correcta, ni una fórmula mágica”, explicó Kroos. “Y sin embargo, Eichhorn, al ser un caso especial a los 16 años, debería permanecer en su entorno familiar. Eso es lo que le ha permitido llegar hasta donde está ahora”.

“Un traspaso al Bayern de Múnich o al Borussia Dortmund sería prematuro en los próximos dos o cuatro años. Espero que siga desarrollándose en el Hertha durante algunos años más. Al fin y al cabo, en el fútbol no se puede planificar nada”.

“Si las cosas van bien y Eichhorn se queda otros dos o tres años, esos 6 millones de euros [su valoración actual] podrían incluso aumentar a 60 millones”, dijo Kroos con una sonrisa. “Eso sería aún mejor para las cuentas del Hertha. Y con las sumas de dinero que se manejan hoy en día, seis millones serían una cifra algo baja”.

“La forma de jugar de Eichhorn es extraordinaria”, continuó Kroos. “Irradia calma, adquiere una valiosa experiencia y se le permite cometer errores. Tiene la calidad, pero a veces prefiere quedarse en el banquillo. Hay que darle un respiro a un jugador tan joven porque es mucho para su mente”.

