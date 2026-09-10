El Manchester United en alerta por las lesiones que complican su regreso a la UEFA Champions League

El Manchester United volverá a disputar la UEFA Champions League después de dos temporadas de ausencia y lo hará este jueves frente al Sabah en Old Trafford. El conjunto dirigido por Michael Carrick parte como favorito ante el debutante de Azerbaiyán, aunque deberá afrontar el encuentro con varias bajas y jugadores que todavía están en duda.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El técnico espera contar con algunas piezas importantes, pero no todos los futbolistas estarán disponibles para el estreno en la fase de liga.

Ready for the 2026/27 UEFA Champions League: Manchester United 💪🔴 pic.twitter.com/EOIuXc4N6g — ESPN UK (@ESPNUK) September 10, 2026

A continuación, estas son las últimas novedades médicas del Manchester United:

Marcus Rashford

FBL-EUR-C1-MAN UTD-TRAINING | DARREN STAPLES/GettyImages

Lesión: Molestia física

Molestia física Regreso: 10 de septiembre vs. Sabah

Rashford llega con buenas sensaciones después de su actuación ante el Everton, aunque tuvo que abandonar el campo a los 70 minutos tras sentir una molestia.

Carrick confirmó posteriormente que el delantero “sintió algo”, pero su situación no parece revestir gravedad y su reciente regreso a los entrenamientos permite pensar que podría tener minutos frente a Sabah.

Luke Shaw

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Lesión: Fatiga

Fatiga Regreso: 10 de septiembre vs. Sabah

La ausencia de Shaw en el entrenamiento del miércoles encendió las alarmas, especialmente porque el United cuenta con pocas alternativas en el lateral izquierdo.

Sin embargo, Carrick aclaró que el defensor simplemente recibió un día extra de recuperación por el desgaste del último partido. En principio, no existe una lesión importante y podría estar disponible para el debut europeo.

Amad Diallo

Manchester United Training Session | Charlotte Tattersall - MUFC/GettyImages

Lesión: Tobillo

Tobillo Regreso: Mediados/finales de septiembre

Amad todavía no disputó ningún partido esta temporada debido a una lesión en el tobillo sufrida antes del inicio de la campaña.

El cuerpo técnico espera que pueda regresar antes del próximo parón internacional, aunque no estará ante el Sabah y su vuelta será progresiva para evitar una recaída.

Carlos Baleba

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Lesión: Tobillo

Tobillo Regreso: Mediados/finales de septiembre

El refuerzo procedente del Brighton todavía no pudo debutar con el Manchester United debido a una lesión en el tobillo que arrastraba desde su anterior club.

Al igual que Amad, apunta a regresar durante la segunda mitad de septiembre.

Matthijs de Ligt

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

Lesión: Espalda

Espalda Regreso: Octubre

De Ligt continúa con su recuperación después de permanecer fuera de acción desde noviembre de 2025. Aunque ya volvió a entrenarse con el plantel, su regreso a la competencia será manejado con cautela y no se espera que reaparezca ante el Sabah.

Manuel Ugarte

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Lesión: Rodilla

Rodilla Regreso: Sin fecha confirmada

Ugarte sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla durante el Mundial con Uruguay y afronta una recuperación de larga duración.

Todo apunta a que no volverá a jugar durante 2026, por lo que Carrick deberá prescindir del mediocampista durante varios meses.

Tom Heaton

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | Ash Donelon/GettyImages

Lesión: Tendón de la corva

Tendón de la corva Regreso: Sin fecha confirmada

El tercer arquero del Manchester United se lesionó durante la pretemporada en el partido ante el Paris Saint-Germain. Desde entonces permanece fuera de competencia y el club todavía no informó una fecha concreta para su regreso.

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