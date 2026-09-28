El Manchester United está en alerta tras la lesión de Bruno Fernandes

El Manchester United recibió un nuevo golpe durante el parón internacional por la situación física de Bruno Fernandes. El portugués viene arrastrando una dolencia que habría soportado durante sus últimos partidos con el conjunto inglés para mantenerse disponible en un tramo exigente del calendario.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Tras disputar el encuentro con victoria por 1-0 ante Gales, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026/27, la molestia volvió a encender las alarmas y el mediocampista quedó fuera del triunfo 1-2 frente a Noruega.

🚨 BREAKING!



Bruno Fernandes is INJURED. Portugal manager Jorge Jesus confirms Bruno has been playing with PAIN and picked up a “COMPLICATED ISSUE” after the Wales game.



🗣️ “I would rather NOT RISK Bruno in this game [Norway] and have him fully fit… to play against Denmark.”… pic.twitter.com/pTU3m55iA1 — SimplyUtd (@SimplyUtd) September 27, 2026

La preocupación aumenta por el peso que tiene Fernandes en el equipo de Michael Carrick. El capitán era una pieza habitual en el comienzo de la temporada 2026/27 de la Premier League y también convirtió en el triunfo 4-0 ante Sabah por la UEFA Champions League.

Dorgu también preocupa

Cuando la situación de Fernandes ya generaba inquietud, Patrick Dorgu sufrió otro contratiempo. El danés fue titular ante Gales por la Nations League, pero solamente pudo disputar 30 minutos antes de abandonar el campo con una molestia en la zona posterior del muslo.

Dorgu sintió el problema mientras realizaba una carrera por la banda y, tras intentar continuar, terminó siendo sustituido. El United confirmó posteriormente su regreso anticipado al club para ser evaluado y recibir tratamiento.

Un plantel que pierde alternativas

El equipo apenas consiguió una victoria en sus primeros cinco partidos de Premier League y también quedó eliminado de la Copa de la Liga tras perder 3-2 ante el Brighton. Su último compromiso liguero antes del parón fue un empate 1-1 contra el Fulham.

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round | Zohaib Alam/GettyImages

En paralelo, el conjunto inglés ya afronta problemas físicos con otros futbolistas: Marcus Rashford y Kobbie Mainoo se retiraron de la convocatoria de Inglaterra, mientras Benjamin Sesko arrastra nuevamente molestias en la zona de la tibia. Amad Diallo y Matthijs de Ligt también trabajan al margen por problemas anteriores.

El calendario tampoco ofrece demasiado margen: el United tiene previsto regresar a la Premier League el 10 de octubre ante el Tottenham y después afrontar una visita al Atlético de Madrid en Champions tres días más tarde.

Ahora Carrick deberá esperar los estudios de Dorgu y seguir de cerca la evolución de Fernandes.

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