De acuerdo a algunos reportes de prensa, el Manchester United contactó al agente Jorge Mendes para conversar sobre el futuro del delantero del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.

Los Red Devils tuvieron un exitoso mercado de fichajes de verano, en el que invirtieron más de 200 millones de libras (263,3 millones de dólares) para reforzar su delantera con Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Šeško.

Cunha y Mbeumo se han adaptado rápidamente, pero Šeško venía teniendo dificultades antes de sufrir una lesión de rodilla, cuya gravedad aún se desconoce.

Con el objetivo de construir una plantilla amplia y funcional en los próximos años, el United ya está evaluando a más delanteros, y la incertidumbre sobre el futuro de Joshua Zirkzee podría aumentar la necesidad de realizar nuevos fichajes.

Según el diario alemán BILD, el United ha mostrado interés en Adeyemi, de 23 años de edad, quien se encuentra en una situación incómoda en Dortmund debido a la preocupación por su relación con el entrenador Niko Kovač.

El United ha contactado con Mendes, quien también representa a las estrellas de los Red Devils, Leny Yoro y Manuel Ugarte, para comprender mejor la situación.

Las exigencias contractuales de Adeyemi están causando problemas

El futuro de Karim Adeyemi es incierto | Max Ellerbrake - firo sportphoto/GettyImages

Un factor que contribuye a la tensión en torno a Adeyemi es su contrato, que vence en 2027. Si bien el Dortmund no enfrenta una presión inmediata, existe la preocupación en el club de que la situación podría volverse desesperada si se permite que el contrato de Adeyemi se extienda aún más.

En las negociaciones para una extensión, Adeyemi y Mendes han exigido un contrato a largo plazo que incluya una cláusula de rescisión, algo que el Dortmund suele ser reacio a ofrecer, aunque se dice que existe disposición a negociar este punto.

Ambas partes, sin embargo, están atentas a la relación de Adeyemi con Kovač. Se cree que ambos no se entienden bien, y estas tensiones se hicieron públicas cuando, tras un cambio antes del parón internacional, Adeyemi, frustrado, lanzó una botella de agua.

“Creo que es innecesario”, reflexionó Kovač. “Está bien que se enfade a veces, pero es innecesario; es un adulto”.

Si bien el interés del United en Adeyemi es reciente, el versátil internacional alemán ya había sido vinculado con el Chelsea y el Liverpool, aunque todavía no hay indicios de que ambos clubes vayan a entrar en la puja por su fichaje.