El Manchester United fijó una fecha límite para la búsqueda de un nuevo entrenador

El Manchester United espera haber nombrado un entrenador permanente antes de que comience el Mundial de este verano, y un informe revela cómo el actual entrenador interino, Michael Carrick, podría conseguir el trabajo.

Carrick tiene seis victorias y un empate en sólo siete partidos a cargo desde que se unió en enero como sustituto temporal hasta el final de la temporada, lo que llevó a los Red Devils al tercer lugar en la clasificación de la Premier League.

Mantener ese lugar, según el Manchester Evening News, le permitirá a Carrick tener la oportunidad de permanecer más allá de esta temporada, y el United dejó en claro que no podrán ignorar al ex mediocampista si logra jugar en la Liga de Campeones.

Si el United no cumple con las expectativas, se espera que busque en otro equipo, pero los directivos del club no quieren una búsqueda prolongada. La inauguración del Mundial, el 11 de junio, se considera la fecha límite interna para un nombramiento permanente.

¿Carrick merece un trabajo permanente en el Manchester United?

Como sucede con cualquier puesto interino, la puerta casi siempre está abierta cuando se trata de un rol más largo, pero pocos esperaban que Carrick realmente aprovechara esta oportunidad con las dos manos.

Antes de aterrizar en Old Trafford, Carrick había disfrutado de una respetable carrera como entrenador a un nivel que rara vez interesaría a un club de la talla del United. Dirigió 136 partidos con el Middlesbrough, equipo de la Championship, destacando inicialmente antes de ser despedido al final de la temporada pasada por no alcanzar los playoffs.

El United no fichó a Carrick por su brillantez táctica, sino por su relación con el club y su profundo conocimiento de lo que significa pisar Old Trafford, adquirido durante 12 años como jugador. Se esperaba que insuflara moral y estabilizara el rumbo, dándole al United tiempo para encontrar un candidato "de verdad".

Siete partidos después, el nombre de Carrick está en boca de todos. Aún no ha conocido la derrota, con seis victorias y un empate, y eso se extiende incluso a su anterior etapa como interino en 2021, cuando Carrick venció al Villarreal y al Arsenal en ambos casos tras empatar con el Chelsea.

Puede que esas etapas hayan transcurrido cinco años, pero las cifras hablan por sí solas: 10 partidos, ocho victorias y dos empates. Solo esta temporada ha cosechado victorias sobre el Manchester City, el Arsenal y el Tottenham Hotspur, jugando un fútbol entretenido que tanto jugadores como aficionados han acogido con entusiasmo.

En este punto, ¿cómo podría el United buscar en otro lugar?

Para ser el abogado del diablo, la mayor preocupación en torno a Carrick es su relativa inexperiencia. Una racha de buen nivel ahora está bien, pero ¿cómo reacciona cuando las cosas se complican? Esa respuesta a la adversidad al más alto nivel es algo que suele aprenderse con años y años, en lugar de dos temporadas y media en la segunda división.

Depende de Carrick convencer a la directiva del United de que está a la altura del reto y, en su haber, ya hemos visto algunos destellos. Los "Diablos Rojos" tuvieron que remontar recientemente para vencer al Crystal Palace y lograron contrarrestar las remontadas del Arsenal y el Fulham, saliendo vencedores cuando las cosas se pusieron difíciles.

Ese nivel de éxito ya está empezando a hacer que Carrick se destaque más en Old Trafford.

“Semana tras semana, la sensación en torno a Carrick es cada vez más positiva”, reveló Fabrizio Romano. “Cuando el Manchester United decidió desprenderse de Ruben Amorim y darle la oportunidad a Carrick, esperaban que lo hiciera bien, pero no a este nivel”.

Ahora, internamente, se cree que Carrick podría tener una gran oportunidad de convertirse en el próximo entrenador permanente. Aún no está decidido, pero la oportunidad existe y está sorprendiendo a todos en el club.